Playstation, Xbox, Switch : Vollgas und los - fünf Rennspiele, die der Konkurrenz davonrasen

Düsseldorf Rennsportspiele sind heimliche Stars der Videospielewelt. Eine spektakuläre Inszenierung trifft auf umfangreichen Spielspaß für alle Altersgruppen. Bei diesen fünf Titeln ist für jeden etwas dabei - von Forza über Gran Turismo bis Mario Kart.

„Gran Turismo 7“ Die Spieldesignphilosophie hinter „Gran Turismo“ lässt sich mit einem Wort umschreiben: Liebe. Seit 25 Jahren steht die Sony-exklusive Rennspielserie für umfangreichen Spielspaß vor imposanten Kulissen. Kaum eine andere Reihe bietet mehr Autos, größeren Umfang und so viel Liebe zum Detail als Polyphony Digitals Hymne an das Automobil.

Seit 1997 wurden insgesamt knapp 90 Millionen Exemplare der Reihe verkauft. Spieler und Spielerinnen erhalten am Anfang ein paar Dollar mit der sie in kleinen Rennen gegen ein paar leichte Gegner gewinnen müssen.

Wollen sie höher hinaus, müssen sie Lizenzen erwerben, die ihnen eine größere Auswahl an Rennserien, Autos und Tuningteilen bietet. Am Ende stehen über 400 Fahrzeuge vom klassischen VW-Käfer bis zum hochgezüchteten Rennsportboliden zur Auswahl. PS-Fans können sich auf mehr als 30 Strecken austoben.

Visuell ist die PS5-Version eine Wucht. Glitzernder Asphalt, unterschiedliche Wetterlagen und die imposanten Strecken kitzeln am Potenzial der neuen Sony-Konsole. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr zugänglich: Wie in einem Rollenspiel können die Rennpiloten und -pilotinnen langsam das Auto verbessern, um mit der rasanten Konkurrenz mitzuhalten. Das macht aus „Gran Turismo 7“ ein umfangreiches Rennvergnügen für wochenlangen Spielspaß.

„Forza Horizon 5“ So viel Spektakel gibt es selten: „Forza Horizon 5“ ist das neue Aushängeschild für Microsofts Konsole Xbox Series. Playground Games inszeniert ein Open-World-Rennspektakel, das Spieler und Spielerinnen auf der Suche nach Geld und Ruhm durch ein idyllisches Mexiko jagt.

Stillstand gibt es nicht - „Forza Horizon 5“ gibt vom ersten Moment an Vollgas. Es geht mit dem Mustang GT durch enge Straßen, mit dem Pick-up durch den Sumpf oder mit dem Buggy über den Strand. Irgendwo findet sich in der Spielewelt immer ein Rennen oder eine Herausforderung.

Das Besondere: Jeder Landstrich ist frei befahrbar und bietet wie in einem Open-World- Abenteuer neue Missionen in Form von Rennsportherausforderungen. Das kann ein normales Straßenrennen sein oder manchmal eine Geschicklichkeitsprüfung bei der die Fans über Sprungrampen Rekordweiten erzielen müssen. Geht es schief, hilft eine Rückspultaste.

Mit jeder erfolgreichen Herausforderung steigen die Fahrer und Fahrerinnen in Rangstufen auf und schalten neue Strecken frei oder kaufen sich mit dem Preisgeld neue Autos oder Tuningteile.

In unterschiedlichen Motorklassen rasen Spieler und Spielerinnen gegen Computergegner oder gegen bis zu sieben menschliche Gegner die kunterbunten Strecken vom „Zuckersüßen Canyon“ bis zur „Gruselwusel-Villa“ entlang. Dabei zählt nicht nur perfektes Driften, sondern auch der Einsatz beliebter Extras wie Bananenschalen oder Raketenantrieb.

Neben den Rennen können die Fans auch in Online-Arenen gegnerische Ballons zum Platzen bringen oder Münzen jagen. „Mario Kart 8 Deluxe“ ist vor allem eins: ein großer Spaß für die ganze Familie. Selbst nach 30 Jahren bereitet es ein enormes Vergnügen, die Konkurrenz mit einer Bananenschale auszubremsen oder mit einem gezielten Schildkrötenpanzer von der Strecke zu schleudern.

Wer alle 48 Strecken auswendig kennt, darf aufatmen. Nintendo hat in einem kostenpflichtigen Zusatzpaket weitere 48 Strecken bis Ende 2023 angekündigt.

„GRID Legends“ besteht aus zwei Teilen. Einerseits ist da der klassische Rennspielmodus. Spieler und Spielerinnen klettern langsam die Karriereleiter hoch, in dem sie durch Rennspielsiege auf der ganzen Welt Punkte und Geld sammeln, um neue Strecken und Autos freizuschalten.

Andererseits garniert Codemasters das Spiel mit einem Storymodus. In ihm rettet ein Nachwuchsrennfahrer einen kleinen Rennstall vor dem Ruin, um am Ende die Nummer 1 zu werden. Die Storysequenzen sind im Stil einer Doku-Soap mit teilweise bekannten Schauspielern wie Ncuti Gatwa aus der Netflix-Serie „Sex Education“ inszeniert.

Aber egal, ob klassische Rennsportsimulation oder gewöhnungsbedürftige Doku-Soap - das Fahrverhalten der unterschiedlichen Autos steht Konkurrenten wie „Gran Turismo 7“ in nichts nach. „GRID Legends“ mag vielleicht nicht so glitzern und nicht ganz so umfangreich sein, bietet aber Puristen wochenlangen Fahrspaß.