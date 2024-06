„Monster Hunter Stories Collection“ im Test Bei Capcom sind die Monster los

Seit fast 20 Jahren gehört die „Monster Hunter“-Reihe zu den beliebtesten Gaming-Franchises in Japan. Auch in Deutschland hat das Action-Rollenspiel, das auf Jagd- und Crafting-Elementen basiert, mittlerweile viele Fans. 2017 erschien das Spin-off „Monster Hunter Stories“ für den Nintendo 3DS. Das Spiel setzte auf rundenbasierte Kämpfe, verspieltere Grafik und legte den Fokus vor allem auf Story und Nebenquests. Der casual-freundliche Stil kam bei der Community gut an und führte vor allem jüngere Spieler an die Reihe heran.