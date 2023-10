Review Assassin’s Creed Mirage Assassin’s Creed Mirage: Rückkehr zu den Wurzeln

Aber: Das muss man gar nicht alles durchleiden. Mithilfe seines Adlers, ein wenig Geduld und Geschick kann man fast allen Kämpfen ausweichen. Basim schleicht sich an, klettert zu Verstecken, schlägt aus dem Schatten zu und nutzt seine anderen Möglichkeiten wie Wurfmesser. Später kommen beispielsweise noch Fallen, Gifte oder Rauchbomben dazu. Zudem können auch Kräne oder Baustellen zum Einsturz gebracht werden. Wir haben so gerade zu Beginn als „junger“ Assassine mit etwas Geduld einen übermächtigen Gegner ausgeschaltet. Und das Spiel drängt einen dazu, eben nicht schwertschwingend in eine Gruppe von Wachen zu springen, sondern sich vorsichtig zu bewegen und alle Chancen zu nutzen, die sich einen bieten. So, wie es ein Assassine tun sollte: „Wir arbeiten im Schatten, um dem Licht zu dienen.“ Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß in Mirage.