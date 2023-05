“Forspoken: In Tanta We Trust“ im Test Die Rückkehr der Bruchwächterin

Vor dem Spielstart wählen wir einen der drei Schwierigkeitsgrade und stürzen uns dann direkt in die Handlung. Die spielt zwei Monate nach der Rettung Athias und beginnt mit einer mysteriösen Stimme, die Frey ins Reich Visoria ruft. Was uns direkt zu Beginn auffällt: Frey trägt wieder ihren ehemaligen Begleiter „Reif“ am Handgelenk. Der hatte sich in „Forspoken“ als Schurke Susurrus entpuppt und plappert plötzlich wieder in gewohnter Manier vor sich hin. Und so wollen die neckischen Plaudereien zwischen Frey und Reif irgendwie nicht so richtig zu den Geschehnissen passen, die wir im Hauptspiel erlebt haben.