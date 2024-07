“Final Fantasy XIV: Dawntrail“ im Test Schatten über dem Paradies

Wir sind uns allerdings sicher, dass Square Enix an diesen Dingen noch schrauben wird. Als erfahrene MMO-Spieler wissen wir, dass es zu Beginn jeder Erweiterung Probleme mit dem Balancing gibt. Und meist sind es die Heiler, die in den ersten Wochen kaum hinterherkommen. Erfahrungsgemäß passiert in diesem Bereich noch einiges, so dass wir diesen Punkt im Moment nicht so kritisch sehen.