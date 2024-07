„Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ im Test Die Schattenlande sehen … und sterben?

Wer das Hauptspiel durchprügelt, um schnell in den DLC starten zu können, wird früh an seine Grenzen kommen. Denn im Vergleich zu den Zwischenlanden, wo sich normale Gegner leicht ausmanövrieren ließen, sind die Gegner in der Erweiterung erbarmungslos. Sie schlagen härter zu und halten deutlich mehr aus. Kein Wunder also, dass sich die Community auf Steam über den Schwierigkeitsgrad beschwerte und „Shadow of the Erdtree“ mit einer durchwachsenen Bewertung von 65 Prozent bestrafte.