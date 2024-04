„Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ im Test Murayamas letzter Streich

Während Remakes wie „Final Fantasy VII Rebirth“ (Hier geht es zu unserem Test) stark modernisiert wurden und sich dadurch dynamischer anfühlen, orientiert sich das Gameplay von „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ vor allem an den Rollenspielen der frühen Nullerjahre. Während Nostalgie-Fans jubeln, dürften Neueinsteiger damit ihre Probleme haben. Denn das Game spielt sich durch ewige Sequenzen, die nicht übersprungen werden können, sehr schwerfällig. Auch das Level-Design nervt, denn immer wieder schickt uns das Spiel durch die gleichen Dungeons. In denen dann nervige Zufallskämpfe warten, deren Balancing vor allem in den ersten Spielstunden wenig gelungen ist. Wenn selbst 08/15-Gegner die Gruppe in wenigen Runden zerlegen, geht der Spielspaß schnell flöten.