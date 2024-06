“Dragon Quest III“ im Preview-Test Der Charme des Altbewährten

„Dragon Quest III: The Seeds of Salvation“ kam erstmals im Jahr 1988 für das Nintendo Entertainment System auf den Markt. Das Spiel erzählt die Geschichte des Helden Ortega, der sich dem Schurken Baramos stellte. Doch Ortega scheiterte und nun soll sein Sprössling, mittlerweile 16 Jahre alt, das Reich vor der immer noch drohenden Gefahr befreien. Das geht natürlich nicht in Eigenregie und so schließen sich unserem Helden im Laufe der Reise verschiedene Gefährten an. Wie es sich für ein ordentliches J-RPG gehört, besitzen alle völlig individuelle Stärken und Fähigkeiten.