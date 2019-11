Computerspiel im Test : „Star Wars: Fallen Order“ - Rückkehr der Jedi-Spiele

Düsseldorf Von „Tie Fighter“ bis „Jedi Knight“: Gute „Star Wars“-Spiele gab es früher wie Sterne im Weltall. Dann folgte eine lange Durststrecke - die jetzt endet. Perfekt ist „Fallen Order“ aber nicht.

Doch nun versucht es EA mit einer ganz anderen Sorte Spiel: „Star Wars Jedi: Fallen Order“ vom Entwickler Respawn ist ein klassisches Solo-Abenteuer rund um Lichtschwerter und Jedi-Ritter, absichtlich ohne Online-Verbindung und alles, was bei modernen Spielen eigentlich so dazugehört. Und siehe da: Die Rückbesinnung auf klassische Tugenden funktioniert - auch wenn sich „Fallen Order“ einige technische und spielerische Schwächen leistet.

Und so reist Cal - und mit ihm der Spieler - von Planet zu Planet, immer auf der Suche nach alten Tempeln und neuen Fähigkeiten, mit denen sich dann wieder andere alte Tempel auf anderen Planeten öffnen lassen. Wo es als nächstes hingeht und was Cal genau erkundet, kann der Spieler dabei - in Maßen - selbst entscheiden. „Fallen Order“ erzählt so eine gradlinige Geschichte, lässt dem Spieler aber genug Gelegenheit zur freien Entfaltung.