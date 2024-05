Pläne bei AMD und Nintendo Die Zukunft des Gaming liegt in den Händen

Angeheizt wurden diese Spekulationen von Informationen, die wiederum in geleakten Lieferunterlagen aufgetaucht waren. Ohne zu sehr in technische Details abzutauchen: Der Prozessor auf der neuen Switch kommt demnach, wie bereits zuvor als Gerücht kursierte, von Nvidia, mit einer theoretischen Leistung von vier Teraflops. Als Speicher kämen, so denn die Informationen korrekt sind, erstaunlich geräumige und flotte zwölf Gigabyte (LPDDR5X) zum Einsatz. Das zusammengenommen lässt Vermutungen aufkommen, dass die Switch 2 mitunter schneller als die aktuelle Xbox Series S von Microsoft sein könnte.