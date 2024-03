„Foamstars“-Komponist Keiichi Okabe „Ich möchte die Leute in Partystimmung versetzen“

Produzent, Komponist und Arrangeur Keiichi Okabe wurde 1969 in Hyogo geboren und studierte an der Fakultät für Kunst und Design der Universität Kobe. Nach seinem Abschluss arbeitete er beim Videospiele-Publisher NAMCO Ltd (heute bekannt als BANDAI NAMCO Studios Inc.) als Audio-Designer und war für das Zusammenspiel von Sound und Bewegtbild zuständig. Seit seinem Start in die Selbstständigkeit widmet er sich vor allem der Komposition für Film, Pop-Musik und Live-Arrangements. 2004 gründete er MONACA und wurde der CEO des Produktionsstudios, das vor allem im Bereich Film und Videospiele aktiv ist.