Just Dance World Cup 2019: Pachuco McPower gewinnt das deutsche Finale

Köln Der Kölner Youtuber Marlon alias Pachuco McPower ist offiziell der beste Just Dance-Tänzer Deutschlands. Der Kölner Finalist tanzte sich überzeugend durch die Vorrunden und konnte sich im Finale gegen seine starke Konkurrenz durchsetzen.

Am Sonntag, 19. Dezember, wurde das Finale der deutschen Just-Dance-Meisterschaft in Köln in der Bamschool ausgetragen. Und Pachuco McPower konnte sich am Ende gegen 15 weitere Teilnehmer durchsetzen. „Der Moment, als Sugar Rae meinen Namen ausgesprochen hat und mich zum Champion gekürt hat, ist einfach kaum in Worte zu fassen. Meine Mitstreiterin Janine hätte den Sieg ebenso verdient gehabt. Es war für mich zu keinem Zeitpunkt klar, dass es für mich für den Titel reichen würde. Deshalb habe ich auch einen ganzen Tag gebraucht, um diesen Sieg erst einmal zu verarbeiten. Jetzt ist es einfach ein sehr stolzes und überwältigendes Gefühl, so weit gekommen zu sein.“