Videospiele mit Gruselfaktor Das sind die 10 besten Horror-Games zu Halloween

Until Dawn

Eine Gruppe Teenager, eine einsame Berghütte und ein blutrünstiges Monster - das kann ja nur in einem Fiasko enden. „Until Dawn“ ist ein Survival-Horror-Game, in dem die Entscheidungen des Spielers einen großen Einfluss auf die Story haben. Dank geschicktem Einsatz von Geräuschen, Musik und Lichteffekten ist die Atmosphäre des Spiels von der ersten Sekunde an beängstigend. Ein echter Horror-Trip und eine Hommage an die Teenie-Filme der 2000er-Jahre.