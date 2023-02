Gehyptes Videospiel Hogwarts Legacy - das müssen Sie wissen

In dem Action-Rollenspiel können die Spieler als Zauberschüler Hogwarts besuchen und folgen dabei einer ganz neuen Geschichte, die etwa 100 Jahre vor den Ereignissen in den Harry-Potter-Büchern spielt. In Hogwarts lernen die Zauberschüler sowohl sämtliche hilfreiche Zaubersprüche bis hin zu Flüchen wie Avada Kedavra und Crucio, als auch zum Beispiel das Fliegen mit dem Besen. Auch verschiedene Tierwesen können gerettet und gesammelt werden, die sich dann in einem Extra-Bereich im Raum der Wünsche halten lassen. Der Raum der Wünsche stellt auch die Heimat der Spieler da und kann beliebig umgestaltet werden, von Teppichen bis hin zu Gemälden und dem Anbau von Kräutern und Kürbissen ist eine ganze Menge möglich. Wer will, kann in dem Open-World-Spiel auch ganz frei die Welt um Hogwarts erkunden, ins Dorf Hogsmeade reisen oder sogar den verbotenen Wald betreten.