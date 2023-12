Hype um GTA 6 Trailer Rockstars großes Versprechen und warum die sich das leisten können

Die Spielidee der heiß geliebten und schwer umstrittenen Reihe (Verkäufe insgesamt: rund 400 Millionen) ist einfach erklärt: In quadratkilometergroßen Levels, die den bekanntesten Metropolen der USA nachempfunden sind, kann man sich völlig frei bewegen und so ziemlich alles tun, was man will. Leute gucken, virtuelle Klamotten kaufen, Tattoo-Studios besuchen, Taxi fahren. Insbesondere aber das, was im echten Leben aus guten Gründen mindestens schwer verpönt, wenn nicht bei Strafe verboten ist: Passanten anpöbeln oder verprügeln etwa. Jedes Auto, das einem vor die Augen kommt, kann man sich aneignen, indem man den Fahrer rüde aus dem Sitz zerrt und sich selbst hinters Lenkrad klemmt. Vom Porsche-Klon bis zum Panzer werden also Kraftfahrzeuge noch und nöcher geklaut, in irrem Tempo über Straßen (und im Zweifel auch den Bürgersteig) gejagt und spektakulär zu Schrott gefahren – bei Autorennen im Allgemeinen und Verfolgungsjagden mit der Polizei im Speziellen.