„Girls‘ Day“ bei Ubisoft in Düsseldorf Wie junge Frauen die Videospielbranche erobern

Das französische Videospielunternehmen Ubisoft, das mit Ubisoft Blue Byte auch einen Sitz in Düsseldorf hat, richtet seit 2016 einen eigenen Girls’s Day aus. Und lud deshalb am 27. April 2023 erneut zu einem Einblick in die spannende Videospielbranche ein. Zwischen 9.50 Uhr und 16.30 besuchten 20 junge Frauen das Studio in Flingern und durften an spannenden Vorträgen aus den Bereichen Game Development & Marketing teilnehmen.