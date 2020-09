Inklusionsprojekt „Gaming ohne Grenzen“ : Entwickler sollten Gamer mit Handicap stärker einbeziehen

Dennis Winkens (32) ist querschnittsgelähmt und setzt sich für Inklusion im Gaming ein. Er unterstützt das Projekt „Gaming ohne Grenzen“. Dadurch sollen Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammenkommen, um Spiele auf Barrierefreiheit zu testen.

Das Ziel „Die Förderung von Inklusion und die Wertschätzung von Diversität ist Ziel des Projekts. Wir wünschen uns mehr Diversität und Inklusion in der Gaming-Community.”, sagt Anna-Karolina Albrich, Projektmitarbeiterin von Gaming ohne Grenzen. „Das Projekt schafft Räume der Begegnung, in denen Werte der Inklusion gestärkt und eine Vielfalt gelebt werden kann. Gemeinsam sollen Wege gefunden werden, Barrieren in digitalen Spielen zu überwinden”, ergänzt Saskia Moes, Projektleitung Gaming ohne Grenzen.

Winkens Ja und nein. Einige Spiele bieten bereits barrierefreie Einstellungen an, die meisten jedoch nicht. Und selbst wenn spezielle Einstellungsmöglichkeiten vorhanden sind, so heißt dies noch lange nicht, dass sie für jeden Spieler mit Handicap sinnvoll sind. Insgesamt ist die Entwicklung jedoch positiv – das freut mich sehr. Bis Barrierefreiheit allerdings in jedem Spiel in einem akzeptablen Umfang implementiert sein wird, ist es noch ein langer Weg.