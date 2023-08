Parkplätze, Toiletten, Verpflegung Wie man auf der Gamescom entspannt durch den Tag kommt

Tombolas, T-Shirts, Gutscheine, DLC-Codes: Die Aussteller auf der Gamescom geizen nicht mit Goodies. Allerdings muss man sich dafür meist vorher gnadenlos in der Menge zum Affen machen. Wer damit klarkommt, sollte die großen Bühnen umlagern oder einfach mal nett nachfragen. Zumindest Schlüsselbänder gibt es auf der Gamescom in Hülle und Fülle. Die meisten Goodies finden sich traditionell in der Entertainment-Area in den Hallen 7, 8 und 9. Wer gezielt Goodies und Merchandise kaufen will, pilgert einfach in Halle 5. Falls wir es noch nicht erwähnt haben: Dort findet man die riesige Fanshop-Area.