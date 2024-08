Entwickler im Gespräch So entsteht der 2D-Action-Platformer „Constance“

Gepitcht hat er das Spiel dann seinen Chefs der bildundtonfabrik in Köln, die ihm grünes Licht dafür gaben. Drews war zuvor dort in der Post Production für Film und Fernsehen zuständig. Mit der richtigen Inszenierung kennt er sich also aus. Doch Spieleentwicklung war für ihn und die ersten vier Mitstreiter, die er sich suchte, neu. Nach den neun Monaten des Alleingangs folgten, so Drews, vier Monate Chaos. Bis mit dem jetzigen Game Designer endlich jemand mit Erfahrung zum Team stieß. „Er hat uns erst mal gestreamlined“, was so viel heißt wie: gezeigt, wo’s in einer Spieleentwicklung langgeht.