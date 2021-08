Digitale Spielemesse 2021 : So läuft die Gamescom in Köln

So läuft die Gamescom in Köln

Köln Die Computerspielemesse Gamescom läuft vom 25. bis 27. August in Köln. Wegen der Corona-Pandemie wird sie aber erneut nur digital stattfinden. Ein Blick auf Partner, Programme und Shows.

Wie im Vorjahr ist die Gamescom auch 2021 wegen Corona ein reines Digitalformat. Die Reichweite der Onlineversion ist groß, 2020 sahen sich mehr als zwei Millionen Menschen die Eröffnungsshow „Opening Night Live“ an, sagt der Geschäftsführer des Computerspielverbandes Game, Felix Falk. Die Gamescom 2020 verzeichnete den Angaben zufolge mehr als 50 Millionen Nutzer aus 180 Ländern. Dieses Jahr sollen es mehr werden: „Wir erwarten größere Reichweiten“, so Falk. Die Games-Branche boomt seit Jahren, in Coronazeiten ging es besonders steil nach oben: Im vergangenen Jahr gaben die Menschen in Deutschland 8,5 Milliarden Euro für Videospiele und die dazugehörige Hardware aus, das war ein Drittel mehr als 2019, wie der Verband Game im März berichtete. Der Branchenverband ist zusammen mit der Koelnmesse Veranstalter der Gamescom.