Gamescom: EA-Chef Jens Kosche im Interview : „Wir brauchen den direkten Kontakt mit den Spielern“

EA-Chef Jens Kosche (Archivfoto) sprach mit uns per Zoom. Foto: Sascha Kreklau

Kurz vor der Gamescom sprachen wir mit Jens Kosche, dem Deutschland-Geschäftsführer von Electronic Arts (EA). Das Interview führten wir per Zoom.

Herr Kosche, vor einem Jahr trafen wir uns in der EA-Lounge bei der Gamescom in Köln. Heute reden wir per Zoom. Was hat sich durch die Corona-Pandemie für Sie noch geändert?

Kosche Wir sind eigentlich seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr in unseren Büros, sondern arbeiten mit unseren rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fast ausschließlich im Home Office. Und es sieht so aus, dass es noch einige Zeit so bleiben wird.

Virtuelle Messe Gamescom im Netz Messe Die Gamescom findet in diesem Jahr rein digital statt. Sie beginnt offiziell am Donnerstag, 27. August, mit der Eröffnungsgala ab 19.30 Uhr, die im Internet übertragen wird. Angebot Bis zum 30. August kann man dann über www.gamescom.de täglich Zusammenfassung und die wichtigsten Highlights verfolgen. Nach kostenfreier Registrierung bei „Gamescom Now“ kann man zusätzliche Inhalte abrufen.

War das eine große Umstellung?

Kosche Natürlich mussten wir unsere IT und einige Abläufe anpassen. Die größte Umstellung auf Dauer sind die Videokonferenzen. Kommunikation findet nicht nur verbal statt, sondern auch über den ganzen Körper. Das geht da verloren. Auch die informellen Gespräche in der Teeküche fallen weg. Darum haben wir morgens eine Konferenz eingeführt, in der es nicht zwangsläufig um Berufliches geht. Die Kolleginnen und Kollegen können über alles reden, was ihnen in den Sinn kommt. So wie an der Kaffeemaschine im Büro. Aber auch wenn es um Kreativität geht, stößt die Technik an die Grenzen. Da muss man sich ab und an persönlich treffen.

Es hat also Einfluss auf die Spiele-Entwicklung?

Kosche Das würde ich nicht sagen. Wir haben schon vor der Pandemie großzügige Home-Office-Regelungen gehabt. Und wir haben in den vergangenen Monaten diverse Titel für PC, Konsolen und Smartphones oder Tablets veröffentlicht. Die Umstellung belastete uns da nicht so sehr.

Wie hat die Pandemie dann die Spielewelt beeinflusst?

Kosche Wir haben festgestellt, dass mehr gespielt wird als früher. Über alle Altersklassen. Vor allem auch miteinander. Da scheinen die Computerspiele ein Stück weit die soziale Interaktion zu ersetzen, die es vor Corona gab. Traf man sich früher in der Bar oder der Kneipe mit Freunden und Bekannten, trifft man sich nun beim Spiel und unternimmt so etwas zusammen. Aber auch bei den Titeln wie der Fußballsimulation „FIFA“ nimmt die Spielerzahl zu – und treten mehr Leute gegeneinander an. So kann man auch Stress abbauen in diesen Zeiten.

Die Gamescom findet in diesem Jahr nur virtuell statt. Was heißt das für die Zukunft der Messe?

Kosche Das wird die Messe sicher verändern. Und in Zukunft wird das digitale Angebot der Gamescom größer werden. Aber nichts kann den direkten Kontakt zwischen den Spielern und den Entwicklern ersetzen. Das ist die große Stärke der Messe. Sehen Sie, in diesem Jahr kann hier niemand unsere neue Fußballsimulation „FIFA 21“ anspielen, die im Oktober erscheint. Das können wir bei einer rein digitalen Messe nicht umsetzen. Aber gerade das sind die Erfahrungen, die bislang nur die Gamescom bieten konnte. Wir bekommen da auch direktes Feedback, Hinweise und Ideen. Und das brauchen wir. Wir wollen die Spiele ja so machen, wie die Spieler sie sich wünschen.

Viele Unternehmen setzen aber in diesem Jahr auf ihre eigenen virtuellen Veranstaltungen per YouTube oder Twitch.

Kosche Nun, es sind in diesem Jahr einige Messen wie die E3 in Los Angeles ausgefallen. Da musste die Branche reagieren. Aber bei einer Gamescom präsentieren viele verschiedene Entwickler geballt und konzentriert ihre Spiele. So kann man Neugier und Interesse für Titel wecken, die der eine oder andere sonst nicht gesehen hätte. Das ist besser als viele Einzelveranstaltungen. Oder anders gesagt: Es hat am Ende eine höhere Reichweite.

Wie schwer ist es, in einem Jahr Spiele zu entwickeln, in dem eine neue Playstation und eine neue Xbox auf dem Markt kommen?

Kosche Da gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben unserem Weg „Dual Entitlement“ genannt – den Anspruch auf beide Versionen für die alte und die neue Konsole. Nehmen wir „FIFA 21“. Man beginnt das Spiel auf der Playstation 4 oder Xbox One. Irgendwann im Laufe dieses oder des nächsten Jahres wechselt man zu den neuen Konsolen. Man kann dann auf der Playstation 5 oder Xbox Series X einfach weiterspielen.

Mit einer neuen Grafik?

Kosche Es ist mehr als das. Wir haben unsere Titel parallel für die alten und die neuen Konsolen entwickelt. Beim Wechsel auf die Playstation 5 oder Xbox Series X gibt es nicht nur eine andere Grafik. Es sind vollständige Eigenentwicklungen für die neuen Konsolen. Das ist zwar aufwändig. Aber nur so können wir das Potenzial der zukünftigen Konsolen auch nutzen.

Das ändert aber nichts an der Philosophie der Sporttitel. „Games as a Service“ hat weiterhin Bestand?

Kosche Games as a Service -also das kontinuierliche Bereitstellen neuer Inhalte – ist weiterhin Teil unserer Strategie.

Die Militärkampf-Simulation „Battlefield V“ war mit dieser Strategie ein Misserfolg, „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ohne diese Strategie war ein Erfolg.

Kosche Das sind zwei unterschiedliche Spiele. „Star Wars Jedi: Fallen Order“ hatte eine reine Solo-Kampagne ohne Online-Komponente. Zugegeben, so etwas haben wir in der Form schon lange nicht mehr veröffentlicht. Aber der Wunsch war da. Und wir haben ihn erfüllt. Der Erfolg gibt uns recht.

Diesen Erfolg hatten sie bei „Battlefield V“ nicht.

Kosche Wir haben in den ersten drei Monaten nach der Veröffentlichung im November 2018 mehr als sieben Millionen Spiele verkauft. Das nenne ich nicht Misserfolg.

Aber der Support wurde nach nicht einmal zwei Jahren eingestellt. Die Spieler blieben weg, weil sie das Battlefield-Gefühl vermissten, weil es zu wenig Anpassungsmöglichkeiten gab und weil neue Inhalte zu lange auf sich warten ließen.