Gamescom 2024 in Köln Games-Markt in Deutschland insgesamt rückläufig – Online-Services aber im Plus

Der starke Aufwärtstrend der deutschen Games-Branche habe sich Falk zufolge in den vergangenen Jahren deutlich abgeschwächt. So sei das Wachstumstempo bei der Anzahl der Games-Unternehmen und -Beschäftigten in den vergangenen zwölf Monaten nur halb so stark gewesen wie noch vor einem Jahr. Auch die Zahl der Neugründungen sei seit 2020 um 65 Prozent zurückgegangen. „Wurden 2020, als die bundesweite Games-Förderung an den Start ging, noch 93 neue Games-Unternehmen in Deutschland gegründet, waren es im vergangenen Jahr nur noch 33“, sagt Falk.