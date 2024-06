Videospielmesse in Köln Das müssen Besucher zur Gamescom 2024 wissen

Begleitend zur Gamescom findet auch das Gamescom City Festival wieder in der Kölner Innenstadt statt. Am 24. und 25. August werden Besuchern rund um den Rudolfplatz zahlreiche Konzerte, Info- und Entertainment-Veranstaltungen und ein Street-Food-Markt geboten. Wer in diesem Jahr auf der Bühne stehen wird, steht noch nicht fest.