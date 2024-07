Gamescom 2024 in Köln Computerspiele sollen bei Stärkung der Demokratie helfen

Als Beispiel nannte Falk das Spiel „Leons Identität“, das der Verfassungsschutz in Auftrag gegeben habe und an Schulen eingesetzt werde. In dem Spiel geht es um das Abdriften eines Jugendlichen in die rechte Szene. Es wird die Frage aufgeworfen, wie dies hätte verhindert werden können. Weitere prominente Beispiele sind die Paintbucket-Titel „Through the Darkest of Times“ und „The Darkest Files“. Letzterer ist aktuell in Arbeit und eine Demo kann auf Steam heruntergeladen werden.