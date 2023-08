Von Tekken bis Naruto Das sind die Neuheiten der Gamescom 2023

Foamstars

Der japanische Entwickler Square Enix ist vor allem für seine fantasievollen Rollenspiele bekannt. Wie passt das mit einem Multiplayer-Shooter zusammen? Sehr gut sogar, denn „Foamstars“ überzeugt mit fröhlicher Grafik, einsteigerfreundlicher Steuerung und kreativem Spielkonzept. Zwei Teams aus acht Spielern treten mit riesigen Schaumkanonen gegeneinander an. Was in der Theorie nach einem Abklatsch von „Splatoon“ klingt, macht in der Praxis mächtig Spaß.

