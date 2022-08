Von Parkplätzen bis Toiletten : Überlebens-Tipps für die Gamescom

Die Gamescom ist vor allem für neue Besucher eine Herausforderung. Ohne gute Tipps wird es schwer, auf der Messe zum Ziel zu kommen. Foto: dpa/Oliver Berg

Der Besuch der Gamescom bringt jede Menge Spaß. Er kann aber auch ganz schön anstrengend sein - gerade in Pandemie-Zeiten. Als regelmäßige Gamescom-Besucher haben wir die besten Tipps für eine entspannte Messe für euch zusammengestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Hecht und Christina Willems

Endlich kehrt die Gamescom nach Köln zurück. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause findet die weltgrößte Videospielmesse der Welt vom 24. bis 28. August wieder vor Ort in den Kölner Messehallen statt. Das wird alte Gamescom-Veteranen nicht aus der Ruhe bringen, aber es gibt auch neue Besucher. Und für die haben wir ein paar Tipps zusammengestellt, um nicht im Messetrubel unterzugehen.

Gamescom 2022 - Wo parken?

Die Anreise mit dem Auto ist für Köln-Unkundige nicht wirklich einfach: Das Gewirr aus Auf- und Abfahrten zur nahegelegenen Autobahn kann verwirrend sein. Unser Tipp: Nicht zur „Köln-Messe“ navigieren, sondern bereits im Vorfeld eine Adresse in der Nähe eines Parkplatzes suchen. Zum Beispiel: „Deutz-Mülheimer Straße 115, 51063 Köln“ führt zum Kreisverkehr im Norden der Messe: Dort kann man gleich unter der Autobahnbrücke parken, und es ist nur noch ein kurzer Fußweg zum Nordeingang der Messe. Wenn es dort zu voll ist, biegt man auf die „Messeallee Nord“ ab und lässt sich zu den im Westen der Hallen gelegenen Parkplätzen führen: Man folgt einfach der Beschilderung oder fragt einen der Parkplatz-Wächter.

Gamescom-Ticket auch als Bahn-Ticket

Viele wissen noch immer nicht über den Zusatznutzen ihres Gamescom-Tickets Bescheid: Dieses gilt im gesamten VRR und VRS als Ticket zur An- und Abreise zur Gamescom, und das sowohl für Straßen-, U- und Regional-Bahnen, als auch Busse. Wichtig: Der Name auf dem Ticket sollte per Personalausweis nachgewiesen werden können.

Wie komme ich aufs Gelände der Gamescom?

Insgesamt gibt es zwei große Eingänge zur Gamescom: Der Eingang Süd liegt gleich an der Bahnstrecke und ist für Zugreisende der Eingang erster Wahl. Leider muss man sich von dort aus jedoch erst an den Business-Hallen (2 bis 4) vorbeischieben, bis man im Herzen der Messe landet. Vom Eingang Nord her ist es etwas einfacher: Zwar gibt es auch hier lange Schlangen, aber danach ist man gleich mitten im Geschehen und kann sich nacheinander durch die Hallen 8, 7, 6 und 9 schlagen.

Lesen Sie auch Hybride Videospielmesse : So läuft die Gamescom in Köln

Corona-Regeln auf der Gamescom

Aktuell gibt es in NRW keine Corona-Beschränkungen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist daher nicht mit einer Maskenpflicht oder 3-G-Regelung zu rechnen. Die Koelnmesse hat allerdings angekündigt, mit breiteren Gängen und einem digitalen Warteschlangenmanagement für mehr Sicherheit sorgen zu wollen. Wir empfehlen euch, in den Warteschlangen eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. Da es in den Hallen sehr heiß werden kann, solltet ihr die Maske zwischendurch abnehmen und in den Außenbereichen frische Luft schnappen. Wenn ihr früh genug da seid, könnt ihr den Menschenmassen um die Mittagszeit aus dem Weg gehen. Nehmt Rücksicht aufeinander und geht Gedränge lieber aus dem Weg - auch wenn ihr dann auf ein cooles Goodie verzichten müsst.

Jugendschutz auf der Gamescom

Ganz egal, wie alt man ist: An den bunten Bändchen kommt auch im Jahr 2022 kein Besucher der Gamescom vorbei.

Grün: Ab 12 Jahren

Blau: Ab 16 Jahren

Rot: Ab 18 Jahren

Allerdings ist es kein Hexenwerk an die nach Alter farbig sortierten Armbänder zu kommen: Ausgeteilt werden die Bänder sowohl am Anfang der Hallen (lange Schlangen!), als auch mittendrin meist über den zentralen Boulevard verteilt. Unser Tipp: Spart euch den Stress am Anfang der Messe und holt euch die Bändchen später. Innerhalb der Messe gibt es mehr als genügend Gelegenheiten dazu!

Gamescom 2022: Was mache ich zuerst?

Jeder Besucher wird ein bestimmtes Spiel haben, welches er unbedingt sehen oder zocken will. Der praktische Gamescom Guide liegt vor Ort aus: Hier findet man auch eine Übersicht der Hallen. Unser Tipp: Fokussiert euch nicht so sehr auf die „großen“ Titel, über die man ohnehin schon alles gesehen und gelesen habt. Im schlimmsten Fall verschwendet man mehrere Stunden Wartezeit für einen kurzen Trailer und eine öde Gameplay-Demo. Der Überraschungsfaktor ist meist enttäuschend klein. Besser: Besucht einige Indie-Studios (in Halle 10 gibt es das Gamescom Indie Village), oder schaut im Retro-Games-Bereich in Halle 10.2 vorbei (Event Level) vorbei. Dort ist es nicht ganz so voll, aber die Entwickler und Veranstalter lassen Besucher auch mal „ran“ ans Spiel. Ohne sie Stunden warten zu lassen, oder sich hinter meterhohen Fassaden zu verstecken. Ebenfalls hervorragend: Ebenfalls hervorragend: In Halle 5 lässt sich in der Fanshop-Area auf zwei Stockwerken jede Menge Nerdkram kaufen. Von Kuscheltieren über Figuren und Poster bis hin zum waschechten Super Mario Kostüm findet man dort alles, was das Daddelherz begehrt.

Foto: dpa/Marius Becker 19 Bilder Diese Spiele werden auf der Gamescom vorgestellt

Sitzkissen, Handtücher und Co.

Bilder von den langen Gamescom-Schlangen kennt jeder. Wer das etwas bequemer gestalten will, greift entweder auf einen Pulli oder Jacke oder auf ein waschechtes Sitzkissen zurück. Alternativ werden auch immer öfter Camping-Stühle mit aufs Gelände gebracht – allerdings wollen die erstmal geschleppt und durch die Massen getragen werden. Kurz gesagt: Das ist nicht cool. Besser: Ein kleines Handtuch lässt euch bequemer auf dem Boden sitzen. Achtet jedoch unbedingt darauf, das Handtuch nach der Messe bei mindestens 60 Grad zu waschen, um Viren keine Chance zu geben.

Tipp: Wickelt euer Sitzkissen oder das mitgebrachte Handtuch in eine alte Plastiktüte ein. Dadurch wird es weniger schmutzig und ihr könnt die Tüte nach der Verwendung einfach entsorgen.

Toiletten auf der Gamescom

Trotz des überwältigenden Andrangs haben sich die Toiletten bislang als das geringste Übel herausgestellt: Meist sauber und in ausreichender Anzahl vorhanden, sollte keiner mit verzerrter „Ich muss dringend“-Mine über die Gamescom rennen müssen. Unser Tipp: Die Toiletten am Boulevard sind natürlich am vollsten, etwas ruhiger geht es in den hinteren Hallen zu.

Ersatzklamotten und Deodusche

Duschen dürft ihr auf der Gamescom leider nicht, dennoch fühlt man sich beim Wechsel in ein neues T-Shirt samt kurzer Deo-Auffrischung meist wie neu geboren. Man sollte das aber solange hinauszuzögern, wie es möglich ist: Wer bereits um 10 Uhr über die Messe rennt, wechselt am besten zwischen 15 und 16 Uhr. Generell gilt: Zieht euch bequem an. Die Gamescom ist keine Modenschau, zumindest für alle, die kein Cosplay-Kostüm überstreifen wollen. Ebenso verzichtbar: Bequeme Schuhe mit dünner Sohle. Eure Füße werden es euch nach einem Tag des Wanderns und des Stehens danken. Ideal sind Sportschuhe mit Fuß- oder Luftpolster.

Gamescom-Goodies zum Abstauben!

Tombolas, T-Shirts, Gutscheine, DLC-Codes: Die Gamescom geizt nicht mit Goodies, allerdings muss man sich dafür meist vorher gnadenlos in der Menge zum Affen machen. Wer damit klarkommt, sollte die großen Bühnen umlagern oder einfach mal nett nachfragen: Zumindest Schlüsselbänder gibt es auf der Gamescom in Hülle und Fülle. Die meisten Goodies finden sich traditionell in der Entertainment-Area in den Hallen 7, 8 und 9. Wer gezielt Goodies und Merchandise kaufen will, pilgert einfach in Halle 5. Falls wir es noch nicht erwähnt haben: Dort findet man die riesige Fanshop-Area.

Dinieren wie ein König in Köln

Ja, es ist erlaubt Essen und Getränke mit auf die Gamescom zu nehmen. Unser Tipp: Bringt euch eure Verpflegung selbst mit. Fruchtriegel, Trockenobst, Traubenzucker und eine Flasche Wasser sind eine gute Grundlage für einen anstrengenden Messetag. Verzichtet auf Schokolade und verderbliche Lebensmittel, die halten der Hitze in den Hallen meist nicht Stand. Zwar gibt es auf der Messe auch Stände, an denen ihr Nudeln, Brezeln und Co. bekommen könnt, mit Preisen ab 8 Euro sind die Snacks aber sehr teuer. Auch von den Mini-Kiosken der Messe solltet ihr Abstand nehmen – dort wird ordentlich draufgezahlt.

Alternativ findet man im Süden der Messe (Ausgang Süd), unter den Bahngleisen durch in Richtung Ottoplatz, auch „normale“ Fress- und Burger-Buden. Wer noch etwas weiter nach Süden zieht, findet unter anderem auf der Constantinstraße einige Cafés und Imbisse. Alternativ fährt man einfach in die Kölner Altstadt - die perfekte Wahl für den großen Hunger nach der Gamescom. Aber ganz wichtig: Tageskarten sind beim Verlassen der Messe nicht mehr gültig!

Wasser mitbringen

Der Lauf über die Messe ist anstrengend und schweißtreibend: Darum sollte man dringend viel trinken. Weil aber die Preise für Getränke auf der Messe so gesalzen sind wie für das Essen, wirkt eine Flasche Wasser Wunder: Zur Not füllt man die Pulle einfach auf den Toiletten mit „Kraneberger“ auf. Und keine Sorge - die Wasserqualität ist in ganz Deutschland erstklassig.

Lesen Sie auch Messe in Köln : Gamescom 2022 wieder mit Besuchern - und digital

Chillen auf der Gamescom

Manchmal hat man bei der ganzen Dauerbeschallung und den Menschenmassen einfach keine Lust mehr und würde am liebsten sofort einschlafen: Wer kurz vorm Kollaps steht, sollte dringend eine Pause einlegen. Aus Erfahrung am besten zum „Chillen“ geeignet: der riesige Retro-Stand im Obergeschoss von Halle 10 (hier findet ihr meistens einen bequemen Sitzsack und könnt nebenbei eine Runde Donkey Kong, Pac-Man und Co. zocken). Alternativ findet ihr in den Außenarealen zwischen den Hallen die Möglichkeit, frische Luft zu schnappen. Das Problem: Viele dieser Bereiche bieten kaum Sonnenschutz.

Keine großen Tüten andrehen lassen!

Aus irgendeinem Grund scheint die Menschheit auf große Tüten zu stehen: Kein Wunder, dass auf der Gamescom hunderte Fans mit den riesigen Teilen umherziehen, während der Inhalt meist aus drei Schlüsselbändern, einem Poster und winzigen Werbepamphleten besteht. Die Tüten nerven nur und schränken die Bewegungen innerhalb der Masse deutlich ein. Packt euch eure Goodies also besser direkt in den Rucksack und verzichtet auf die sperrigen Tüten.

Gamescom: Nadelöhr Rolltreppe

Jeder kennt die Bilder der Gamescom, auf der die zentralen Rolltreppen von Zehntausenden belagert werden. Es ist die größte Engstelle der gesamten Gamescom. Aber es gibt Abkürzungen abseits der Massen: Die Hallen 5.1 und 6, sowie 10 und 9 sind außerhalb des zentralen Boulevards hervorragend vernetzt – man muss sich nur trauen, nicht mit dem Strom zu schwimmen.

Sind Fotos auf der Gamescom verboten?

An vielen Ständen wird man mit kritischen Blicken taxiert, wenn man Fotos oder gar Videos von den gezeigten Spielen macht. Lasst es darum am besten gleich. Wenige Tage später findet ihr die hochaufgelösten Videos und Screenshots ohnehin im Netz. Der Stress und das meist lausige Ergebnis sind die Mühe nicht wert. Überlasst die Presse-Arbeit also den anwesenden Journalisten - dann muss auch nicht den ganzen Tag mit eine schwere Kamera mit sich herumschleppen. Handy-Fotos mit Freunden vor Hostessen sind natürlich eine ganz andere Sache. Keine Angst, sprecht die netten und hilfsbereiten Damen an. Die wissen schon, wie sie sich und euch in Pose setzen.

Auch Cosplayer sind ein beliebtes Foto-Motiv. Die meisten von ihnen freuen sich darüber, fotografiert und auf Social Media verlinkt zu werden. Aus Gründen der Höflichkeit solltet ihr dennoch um Erlaubnis fragen, bevor ihr ein Foto macht.

City Festival und Rahmenprogramm