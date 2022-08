Politik und Krise treffen auf die Gamescom : Spaß muss sein

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 10 Bilder So war der erste Tag auf der Gamescom in Köln

Köln Auf der Gamescom 2022 in Köln können Tausende Besucher vor den Krisen der aktuellen Zeit fliehen. Die junge Zielgruppe steht ausnahmsweise im Fokus von Wirtschaft und Politik.

Bevor Hendrik Wüst eine Achterbahn durch eine Hauswand fährt und der Kölner Oberbürgermeisterin dabei zusieht, wie sie in den Rhein fliegt, war er im Real Life unterwegs. Im echten Leben, in Köln-Raderberg, besuchte er das Spendenlager des Vereins Blau-Gelbes Kreuz. 1500 Tonnen Hilfsgüter sind seit Kriegsbeginn von dort in die Ukraine gelangt. Wüst hat sich das angesehen, mit den Helfern gesprochen, dann hat er sich in sein Auto gesetzt, einmal über den Rhein, und schon war er in der größten denkbaren Parallelwelt. „Herzlich willkommen“, sagt er später, „erst recht in diesen Zeiten.“

In diesen Zeiten steht in der Kölner Messe, Halle 5.2, Stand B10/D19, ein Mann, der einem Soldaten sehr ähnlich sieht, mit einer Waffe in der Hand, die einem Maschinengewehr sehr ähnlich sieht, und schaut dabei zu, wie zwei Mädchen Fotos mit Pikachu machen. In diesen Zeiten laufen zwei Männer über den Messeboulevard, über deren Bäuche sich T-Shirts spannen mit dem Aufdruck: „Ein Herz für deutsche Panzer“. In diesen Zeiten macht ein Jugendlicher ein Foto von Hendrik Wüst und all den anderen Politikern, die gekommen sind, stellt es in eine Whatsapp-Gruppe und schreibt dazu: „Hab leider die Handgranaten vergessen.“ Kein Zweifel, es ist Games­com, die größte Gaming-Messe der Welt. Ein bisschen Spaß muss sein.

Info Spieleentwickler werden gefördert Bund Die in Deutschland ansässigen Entwickler von Spielen werden mit öffentlichen Geldern gefördert, im Bundeshaushalt sind knapp 50 Millionen Euro vorgesehen. Land Die Staatskanzlei will neben der bisherigen Förderung weitere 500.000 Euro in die Entwicklung von Spielen stecken, die realitätsnah sind und Bildung fördern.

Wie alles andere musste die Messe in den vergangenen beiden Jahren ins Internet abwandern, nun gilt in Deutz, was schon auf Schützenfesten und Bürofluren galt: endlich wieder. Man könnte das verrückt finden, weil sich das meiste beim Gaming ohnehin im virtuellen Raum abspielt, doch Gamer sind auch bloß Menschen. Die Gamescom erlebt 2022 einen Neustart mit angezogener Handbremse, weil einige wichtige Firmen aus dem Ausland, aus Japan etwa, ihre Teilnahme abgesagt hatten. Aber dafür findet sie ein besonderes Interesse bei Politik, Wirtschaft und Sicherheitsbehörden.

Lesen Sie auch Von Parkplätzen bis Toiletten : Überlebens-Tipps für die Gamescom

Zur Eröffnung am Mittwochabend kommt nicht nur Wüst, der Ministerpräsident, sondern auch Michael Kellner, Staatssekretär in Robert Habecks Wirtschaftsministerium, Henriette Reker, Kölns Oberbürgermeisterin, und Nathanael Liminski, Wüsts Staatskanzlei-Chef und Medienminister. Am Mittag war auch schon Josefine Paul da, die NRW-Familienministerin. Am Donnerstag debattierten die Generalsekretäre von SPD, Grünen und FDP mit einem CDU-Vertreter, welche Partei nun mehr für die Branche getan hat – und tun will. Sie alle suchen die Nähe zu digital affinen Wählergruppen – und zu einem riesigen Wirtschaftszweig.

In diesem Jahr soll die Gaming-Industrie laut Prognosen weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar umsetzen, das wäre etwa achtmal mehr als Film- und Musikindustrie zusammen. Auch deshalb präsentieren sich Unternehmen auf der Gamescom, die sonst nichts mit Spielen zu tun haben. Mini präsentiert Autos, um die Pokémon hüpfen oder auf die Pokémon aufgedruckt sind. Aldi Talk wirbt mit dem Slogan „Gotta sims em all“, ebenfalls eine Reminiszenz an Pokémon. Auch Porsche, Puma, Red Bull oder Gillette sind sichtbar.

Am Stand von McDonald’s in Halle 8.1 steht der „Better M“-Cube, ein digitaler Escape-Room, bei dem es um Nachhaltigkeit gehen soll. Fragt man den Burger-Konzern, was er sich von dem Auftritt verspricht, teilt eine Sprecherin mit: „Für uns ist das ein wahnsinnig spannender Markt, der sich in den letzten Jahren rasant entwickelt hat.“ Gerade die junge Zielgruppe könne man „über Gaming sehr authentisch erreichen“.

Foto: dpa/Marius Becker 19 Bilder Diese Spiele werden auf der Gamescom vorgestellt

Dass in der Branche viel Geld unterwegs ist, sieht man daran, dass auch wirklich alles zu Geld gemacht wird. Am „Pinky Willy Point“ kann man Plüsch-Penisse kaufen, in diversen Größen und Farben, was einen Jugendlichen zu der Aussage treibt: „Alter, 20 Euro für einen scheiß Schwanz.“ Ob er das viel oder wenig findet, ließ sich nicht ermitteln. Verkauft werden: Plastikfiguren zu einzelnen Videospielen, Krieger, Meerjungfrauen, unerklärliche Kreaturen, Mützen mit Delfinaugen, Walhüte, Tassen, T-Shirts, Plakate, sonderbare Decken und Spiele, Zubehör und Erweiterungen. Es ist eine bunte, schrille, klebrige, aber auch grausame Parallelwelt, die Gamescom.

Denn in den Spielen wird oft gekämpft. Mit bloßen Fäusten und Handgriffen, mit Macheten und Hämmern, mit Pistolen, Gewehren, Messern und Panzern. Gekämpft wird in der fernen Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Die Cosplayer, die sich als Figuren aus Spielen oder Filmen verkleiden, sehen häufig aus wie Krieger. Dabei gibt es echte Soldaten auf der Messe, sie stehen in Halle 10.2, Stand C28.

Dort machen ein paar Jungs mit Peace-Zeichen und Sonnenbrillen ein Foto vor einem Polaris Sportsman Touring XP 1000, einem 426 Kilogramm schweren Fahrzeug der Bundeswehr. Die Soldaten, die dort in Uniform Fragen zu Karrierewegen bei der Truppe beantworten sollen, sehen sich das einigermaßen gelangweilt an. Sie verkaufen Jobs bei ihrem Arbeitgeber treffend als „krisensicher“.

Diese Zeiten, von denen eingangs die Rede war, dringen selten durch auf der Messe. Bei den Pommespreisen vielleicht, 4,50 Euro aufwärts, und in Halle 10.2. Dass zwischen all den virtuellen Kriegern und Kämpfern die Bundeswehr auftaucht, deren zentrale Aufgabe die Landesverteidigung ist, findet eine Sprecherin wenig verrückt. Sie sagt: „Wir wollen raus aus der Kaserne, in die Mitte der Gesellschaft.“ Selbst auf dem Festival Wacken habe man um Personal geworben.

Auch Verfassungsschützer suchen auf der Gamescom Mitarbeiter. Das Bundesamt ist seit 2016 auf der Messe, um mit Bewerbern mit hoher IT-Affinität in Kontakt zu kommen. Das sei gewinnbringend, hört man. Die junge Zielgruppe, die sich in der digitalen Welt auskennt und Spiele spielt, ist heiß begehrt. Sie soll Geld ausgeben, für Sicherheitsbehörden arbeiten und sich von Politikern einnehmen lassen.

Hendrik Wüst wird auf seinem hektischen Rundgang durch die Hallen nicht von allen erkannt. Ein Sicherheitsbeamter des LKA muss mehrfach Besucher aus dem Weg räumen, die nicht ganz verstehen, was der Aufriss soll. Wüst sieht sich ein Spiel zur Medizinbranche an, erfährt etwas über einen Anti-Arachnophobia-Modus, bei dem man die Spinnen verschwinden lassen kann, und soll einmal selbst versuchen, bei „Park Beyond“ eine Achterbahn durch eine virtuelle Stadt zu konstruieren. Es mangelt ihm etwas an Geduld oder Geschick, jedenfalls landet sein Wagen in einer Hauswand.

Zu Reker, Kölns Oberbürgermeisterin, die sich auch daran versucht, sagt er: „In Köln haben sie ja immer schon kreativ gebaut.“ Als sie bei einem Flugsimulator zweimal hintereinander im Rhein landet, sorgt auch das für Heiterkeit. Richtige Gamer sind sie beide nicht.