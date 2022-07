Hybride Videospielmesse : So läuft die Gamescom in Köln

Köln Nachdem die Gamescom 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie nur digital stattfinden konnte, öffnet sie nun endlich wieder ihre Türen. Vom 23. bis 28. August findet die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele in den Kölner Messehallen statt. Wir haben die wichtigsten Infos zu Tickets, Highlights und Terminen.

Die Gamescom in Köln ist für viele Gamer die wichtigste Veranstaltung des Jahres. Aus ganz Europa reisen Videospiel-Fans in die Domstadt, um die neusten Games zu testen, ihre Cosplays vorzuführen oder sich mit der Community zu vernetzen. Umso schockierter zeigte sich die Szene, als die Videospielmesse im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste und auch 2021 nur digital stattfinden konnte.

2022 soll alles anders werden. Nach zwei Jahren kehrt die Gamescom nach Köln zurück. Für uns Grund genug, uns den wichtigsten Fakten rund um die größte Videospielmesse der Welt zu widmen.

Wann findet die Gamescom 2022 statt?

Die Gamescom wird vom 23. bis 28. August in den Hallen der Koelnmesse stattfinden.

Welche Aussteller nehmen an der Gamescom 2022 teil?

Bereits im Vorfeld der Gamescom haben Branchengrößen wie Nintendo, Electronic Arts, Activision Blizzard und Nintendo ihre Teilnahme abgesagt. Auch Sony und Meta werden in diesem Jahr nicht auf der Messe vertreten sein. Dennoch dürfen sich die Fans auf viele internationale Publisher freuen. Dazu gehören unter anderem Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Capcom, Ubisoft, SEGA, Koch Media, THQ Nordic und Warner Bros. Games. Die finale Auflistung aller Aussteller wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben.

Welche Programm-Highlights gibt es?

Los geht’s am 23. August mit der Gamescom Opening Night. Nach zweijähriger Pause soll die Eröffnungs-Show mit bis zu 5.000 Fans wieder vor Ort in Köln stattfinden. Wie schon in den letzten beiden Jahren wird der kanadische Videspieljournalist Geoff Keighley durch das Programm führen.

Weitere spannende Veranstaltungen finden vom 25. bis 28. August in der Event Area (Halle 6) statt. Dazu gehört ein Musik-Event auf Basis des beliebten Rhythmus-Shooters Metal: Hellsinger, ein Creator-Event mit dem Chip-Hersteller AMD (26. August) und mehrere Mobile-E-Sports-Turniere der Snapdragon Pro Series. Die Ausrichter Qualcomm und ESL Gaming lassen am 27. + 28. August die besten deutschen E-Sport-Spieler in kompetitiven Games wie PUBG Mobile, Clash of Clans und Brawl Stars gegeneinander antreten.

Begleitend zur Gamescom kehrt auch das Gamescom City Festival 2022 wieder in die Kölner Innenstadt zurück. Vom 26. bis 28. August finden rund um den Rudolfplatz zahlreiche Konzerte, Info- und Entertainment-Veranstaltungen und ein Street-Food-Markt statt.

Welche Areas wird es geben?

Abseits der Entertainment Area wird es auch in diesem Jahr wieder Bereiche für Cosplay-, Retro- und Indie-Fans geben. So haben Besucher zum Beispiel im Indie Arena Booth die Möglichkeit, über 120 Indie-Games aus 31 Ländern auszuprobieren. Kleine Entwicklerstudios stellen dort auf 1500 qm ihre Neuveröffentlichungen vor. Auch das Cosplay Village öffnet wieder seine Türen. Neben dem großen Cosplay Contest finden dort Workshops und Fragerunden mit bekannten Künstlern statt.

Fans von klassischen Videospielen kommen in der Retro Area auf ihre Kosten. Über 200 Konsolen, Handhelds und Arcade-Automaten warten darauf, die Besucher in die Zeiten von Super Nintendo und Sega Mega Drive zurückzuversetzen. Ergänzt wird das bunte Angebot mit Interviews, Live-Musik und vielen Überraschungen für Pixel-Liebhaber.

Werden die Shows auch online übertragen?

Allen Fans, die nicht live vor Ort dabei sein können, bietet die Gamescom auch 2022 wieder ein umfangreiches Digital-Programm. So wird die Opening Night auch in diesem Jahr per Livestream auf Twitch und Youtube übertragen. Mit der Bekanntgabe weiterer Online-Veranstaltungen ist in den nächsten Wochen zu rechnen.

Welche Corona-Regeln werden gelten?

Aktuell gibt es in NRW keine Corona-Beschränkungen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist daher nicht mit einer Maskenpflicht oder 3-G-Regelung zu rechnen. Die Koelnmesse hat allerdings angekündigt, mit breiteren Gängen und einem digitalen Warteschlangenmanagement für mehr Sicherheit sorgen zu wollen.

