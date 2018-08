Gamescom 2018: Tipps zur Anfahrt, zum Parken und Essen

Von Parkplätzen bis Toiletten : Überlebens-Tipps für die Gamescom

Die Gamescom bleibt für jeden Besucher eine Herausforderung. Ohne ein paar Tipps wird es schwer, auf der Messe zum Ziel zu kommen. Foto: dpa, hka fpt

Der Besuch der Gamescom bringt jede Menge Spaß. Er kann auch ganz schön anstrengend sein. Mit der Erfahrung mehrerer Messe-Besuche haben wir ein paar Tipps zum „Überleben“ auf der Messe gesammelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Hecht

Willkommen zur Gamescom: ein Paradies für Spieler. Wer aber längere Zeit nicht mehr vor Ort gewesen ist, wird die Messe in Köln zum Teil kaum wiedererkennen. Wer mit der Bahn anreist, geht für gewöhnlich zum Eingang Süd direkt am Bahnhof. Aber die lange Treppe dort, ein beliebtes Foto-Motiv, gibt es nicht mehr. Stattdessen müssen sich Besucher behelfsmäßig zum Eingang durchschlagen. Denn gleich nebenan entsteht die neue Zentrale der Zurich-Versicherung - Ende 2018 soll es soweit sein. Zudem kommen Hotels, neue Gastronomie und sogar ein Kino zur Messe: Am 27. Juni 2017 wurde der Grundstein für das Großprojekt „MesseCity Köln“ gelegt. Und das heißt: Die komplette Messe wird nicht nur erheblich erweitert, sondern alles wird auch umgestaltet.

Gamescom 2018 - Wo parken?

Die Anreise mit dem Auto ist für Köln-Unkundige nicht wirklich einfach: Das Gewirr aus Auf- und Abfahrten zur nahegelegenen Autobahn kann verwirrend sein. Unser Tipp: Nicht zur „Köln-Messe“ navigieren, sondern bereits im Vorfeld eine Adresse in der Nähe eines Parkplatzes suchen. Zum Beispiel: „Deutz-Mülheimer Straße 115, 51063 Köln“ führt zum Kreisverkehr im Norden der Messe: Dort kann man gleich unter der Autobahnbrücke parken, und es ist nur noch ein kurzer Fußweg zum Nordeingang der Messe. Wenn es dort zu voll ist, biegt man auf die „Messeallee Nord“ ab und lässt sich zu den im Westen der Hallen gelegenen Parkplätzen führen: Man folgt einfach der Beschilderung oder fragt einen der Parkplatz-Wächter.

Gamescom-Ticket auch als Bahn-Ticket

Viele wissen noch immer nicht über den Zusatznutzen ihres Gamescom-Tickets Bescheid: Dieses gilt im gesamten VRR und VRS als Ticket zur An- und Abreise zur Gamescom, und das sowohl für Straßen-, U- und Regional-Bahnen, als auch Busse. Wichtig: Der Name auf dem Ticket sollte per Personalausweis nachgewiesen werden können.

Wie komme ich aufs Gelände der Gamescom?

Insgesamt gibt es zwei große Eingänge zur Gamescom: Der Eingang Süd liegt gleich an der Bahnstrecke und ist für Zugreisende der Eingang erster Wahl. Leider muss man sich von dort aus jedoch erst an den Business-Hallen (2 bis 4) vorbeischieben, bis man im Herzen der Messe landet. Vom Eingang Nord her ist es etwas einfacher: Zwar gibt es auch hier lange Schlangen, aber danach ist man gleich mitten im Geschehen und kann sich nacheinander durch die Hallen 8, 7, 6 und 9 schlagen.

Jugendschutz auf der Gamescom

Ganz egal, wie alt man ist: An den bunten Bändchen kommt auch im Jahr 2018 kein Besucher der Gamescom vorbei. Allerdings ist es kein Hexenwerk an die nach Alter farbig sortierten Armbänder zu kommen: Ausgeteilt werden die Bänder sowohl am Anfang der Hallen (lange Schlangen!), als auch mittendrin meist über den zentralen Boulevard verteilt. Unser Tipp: Spart euch den Stress am Anfang der Messe und holt euch die Bändchen später. Innerhalb der Messe gibt es mehr als genügend Gelegenheiten dazu!

Gamescom 2018: Was mache ich zuerst?

Jeder Besucher wird ein bestimmtes Spiel haben, welches er unbedingt sehen oder zocken will. Der praktische Gamescom Guide liegt vor Ort aus: Hier findet man auch eine Übersicht der Hallen. Unser Tipp: Fokussiert euch nicht so sehr auf die „großen“ Titel, über die man ohnehin schon alles gesehen und gelesen habt. Im schlimmsten Fall verschwendet man mehrere Stunden Wartezeit für einen kurzen Trailer und eine öde Gameplay-Demo. Der Überraschungsfaktor ist meist enttäuschend klein. Besser: Besucht einige Indie-Studios (in Halle 10.1 gibt es den Indie Arena Booth), oder schaut im Retro-Games-Bereich in Halle 10.2 vorbei (Event Level) vorbei. Dort ist es nicht ganz so voll, aber die Entwickler und Veranstalter lassen Besucher auch mal „ran“ ans Spiel. Ohne sie Stunden warten zu lassen, oder sich hinter meterhohen Fassaden zu verstecken. Ebenfalls hervorragend: In Halle 5.2 lässt sich in der Fanshop-Area jede Menge Nerdzeug kaufen, von Kuscheltieren über Figuren und Poster bis hin zum waschechten Super Mario Kostüm findet man hier alles, was das Daddelherz begehrt. Über 75 Shops und Händler sind vor Ort, darunter auch der offizielle Blizzard-Shop.

Sitzkissen, Handtücher und Co.

Bilder von den langen Gamescom-Schlangen kennt jeder. Wer das etwas bequemer gestalten will, greift entweder auf einen Pulli oder Jacke oder auf ein waschechtes Sitzkissen zurück. Alternativ werden auch immer öfter Camping-Stühle mit aufs Gelände gebracht – allerdings wollen die erstmal geschleppt und durch die Massen getragen werden. Kurz gesagt: Das ist nicht cool. Alternativ: Ein kleines Handtuch lässt euch bequemer auf dem Boden sitzen. Oder man nutzt es, um überschüssige Flüssigkeiten vom Gesicht zu wischen. Denn eins ist bei jeder Gamescom auch sicher: Es wird heiß in den Hallen.

Toiletten auf der Gamescom

Trotz des überwältigenden Andrangs haben sich die Toiletten bislang als das geringste Übel herausgestellt: Meist sauber und in ausreichender Anzahl vorhanden, sollte keiner mit verzerrter „Ich muss dringend“-Mine über die Gamescom rennen müssen. Unser Tipp: Die Toiletten am Boulevard sind natürlich am vollsten, etwas ruhiger geht es in den hinteren Hallen zu.

Ersatzklamotten und Deodusche

Duschen dürft ihr auf der Gamescom leider nicht, dennoch fühlt man sich beim Wechsel in ein neues T-Shirt samt kurzer Deo-Auffrischung meist wie neu geboren. Man sollte das aber solange hinauszuzögern, wie es möglich ist: Wer bereits um 10 Uhr über die Messe rennt, wechselt am besten zwischen 15 und 16 Uhr. Generell gilt: Zieht euch bequem an. Die Gamescom ist keine Modenschau, zumindest für alle, die kein Cosplay-Kostüm überstreifen wollen. Darunter fallen auch hochhackige Schuhe! Lasst es! Ebenso verzichtbar: Nur anfangs bequeme Schuhe mit dünner Sohle. Eure Füße werden es euch nach einem Tag des Wanderns und des Stehens danken. Ideal sind Sportschuhe mit Fuß- oder Luftpolster.

Gamescom-Goodies zum Abstauben!

Tombolas, T-Shirts, Gutscheine, DLC-Codes: Die Gamescom geizt nicht mit Goodies, allerdings muss man sich dafür meist vorher gnadenlos in der Menge zum Affen machen. Wer damit klarkommt, sollte die großen Bühnen umlagern. Oder einfach mal nett nachfragen: Zumindest Schlüsselbänder gibt es auf der Gamescom in Hülle und Fülle. Die meisten Goodies finden sich traditionell in den eher „Event“-geprägten Hallen 10.1 und 10.2. Wer gezielt Goodies und Merchandise kaufen will, pilgert einfach in Halle 5.2: Dort findet man die riesige Fanshop-Area.

Dinieren wie ein König in Köln

Ja, es ist erlaubt Essen und Getränke mit auf die Gamescom zu nehmen. Erste Wahl für den Gamescom-Besuch: eine selbst gepackte Brotdose für den kleinen Hunger zwischendurch. Nur packt es ein, denn die Preise für Snacks auf der Messe sind von Jahr zu Jahr immer weiter explodiert. Ob man wirklich dazu bereit seid, in den Open-Air-Bereichen zwischen den Hallen ab 8 Euro aufwärts für Nudeln, Brezeln und Co. auszugeben, müsst man natürlich selbst wissen: Abseits vom Preis ist das Essen übrigens in Ordnung. Mehr aber auch nicht. Von den Mini-Kiosken der Messe sollte man ebenfalls Abstand nehmen – dort wird sehr ordentlich draufgezahlt.

Alternativ findet ihr im Süden der Messe (Ausgang Süd), unter den Bahngleisen durch in Richtung Ottoplatz, auch „normale“ Fressbuden und Burger-Buden. Wer noch etwas weiter nach Süden zieht, findet unter anderem auf der Constantinstraße einige Cafés und Imbisse. Alternativ fahrt ihr einfach in die Kölner Altstadt - die perfekte Wahl für den großen Hunger nach der Gamescom. Aber denkt dran: Tageskarten sind beim Verlassen der Messe nicht mehr gültig.

Wasser mitbringen

Der Lauf über die Messe ist anstrengend und schweißtreibend: Damit ihr nicht umkippt, solltet ihr dringend viel trinken. Weil aber die Preise für Getränke auf der Messe so gesalzen sind wie für das Essen, wirkt eine Flasche Wasser Wunder: Zur Not füllt man die Pulle einfach auf den Toiletten mit „Kranenberger“ auf: Dat Wasser vun Kölle es jot.

Chillen auf der Gamescom

Manchmal hat man bei der ganzen Dauerbeschallung und den Menschenmassen einfach keine Lust mehr und würde am liebsten sofort einschlafen: Wer kurz vorm Kollaps steht, sollte dringend eine Pause einlegen. Aus Erfahrung am besten zum „Chillen“ geeignet: der riesige Retro-Stand im Obergeschoss von Halle 10 (hier findet ihr meistens einen bequemen Sitzsack und könnt nebenbei eine Runde Donkey Kong, Pac-Man und Co. zocken), sowie der „tropische“ Sandbereich außerhalb von Halle 8 (hinten durch). Auf dem Gamescom Beach sind die Liegestühle jedoch gerne mal heiß umkämpft. Von den großen Ständen innerhalb der Gamescom ist es meistens bei Sony am „gemütlichsten“: Die PlayStation-Jungs und -Mädels stehen traditionell auf große Sitzsäcke, riesige Kissen und entspannte Anzock-Angebote. Alternativ findet ihr in den Außenarealen zwischen den Hallen die Möglichkeit, frische Luft zu schnappen. Das Problem: Viele dieser Bereiche bieten kaum Sonnenschutz.

Keine großen Tüten andrehen lassen!

Aus irgendeinem Grund scheint die Menschheit auf große Tüten zu stehen: Kein Wunder, dass auf der Gamescom hunderte Fans mit den riesigen Teilen umherziehen, während der Inhalt meist aus drei Schlüsselbändern, einem Poster und winzigen Werbepamphleten besteht. Also lasst euch nicht zu billigen Werbeplattform machen! Die Tüten nerven nur und schränken die Bewegungen innerhalb der Masse deutlich ein.

Gamescom: Nadelöhr Rolltreppe

Jeder kennt die Bilder der Gamescom, auf der die zentralen Rolltreppen von Zehntausenden belagert werden. Es ist die größte Engstelle der gesamten Gamescom. Aber es gibt Abkürzungen abseits der Massen: Die Hallen 5.1 und 6, sowie 10 und 9 sind außerhalb des zentralen Boulevards hervorragend vernetzt – man muss sich nur trauen, nicht mit dem Strom zu schwimmen.

Sind Fotos auf der Gamescom verboten?

An vielen Ständen wird man mit kritischen Blicken taxiert, wenn man Fotos oder gar Videos von den gezeigten Spielen macht. Lasst es darum am besten gleich. Wenige Tage später findet ihr die hochaufgelösten Videos und Screenshots ohnehin im Netz. Der Stress und das meist lausige Ergebnis sind die Mühe nicht wert. Überlasst die Presse-Arbeit also den anwesenden Journalisten - dann muss man sich auch nicht den ganzen Tag mit einer fetten Kamera abschleppen. Handy-Fotos mit Freunden vor Hostessen sind natürlich eine ganz andere Sache. Keine Angst, sprecht die netten und hilfsbereiten Damen an. Die wissen schon, wie sie sich und euch in Pose setzen.

18 Bilder Das sind die Messe-Girls auf der Gamescom

City Festival, VideoDays und Rahmenprogramm

Auch dieses Jahr steht nicht nur die Messe im Fokus der Gamescom: Ganz Köln mischt bei den verspielten Tagen mit. Die Elektronikmärkte der Stadt schmeißen mit Sonderangeboten um sich und Gamestop dürfte traditionell seine populäre 9,99-Euro-Vorbesteller-Aktion starten. Youtube-Fans schauen in diesem Jahr aber in die Röhre: Die VideoDays wurden erstmals aufgrund mangelnder Ticketverkäufe und Sponsorengelder abgesagt - sowohl in Berlin, als auch in Köln fällt das Event aus. Die bereits erworbenen Tickets werden laut Veranstalter zurückgenommen, die Kosten erstattet.

Beim Gamescom City Festival pilgert ihr vom 24. bis zum 26. August zu insgesamt vier große Bühnen, die quer durch die Stadt verteilt sind: Vom Hohenzollernring über den Neumarkt und Rudolfplatz bis hin zur brandneuen Bühne am Apostelnplatz präsentieren die Veranstalter ein Rundum-Glücklich-Paket für Musik- und Event-Freunde. Zu den Highlights 2018 gehören unter anderem „Kettcar“, „Fünf Sterne Deluxe“ und die „Antilopen Gang“. Mit dabei ist auch ein Street-Food-Markt mit über 40 Ständen, die euch den dringend nötigen, leckeren Snack nach dem harten Messe-Tag anbieten. Mehr Infos zum City Festival findet ihr unter diesen Link.

Welche Spiele finden sich in welcher Halle?

Bevor wir durch die großen Hallen ziehen, noch eine Anmerkung: Erstmals soll die Gamescom mit einigen waschechten Spiele-Premieren eröffnet werden - also Titel, die bislang noch nicht geleaked sind. Natürlich gibt es auch Empfehlungen von uns. Unter diesen Link.Und noch ein Tipp: Wolfenstein: Cyberpilot (VR) kann man bei Media Markt in Halle 5.1 anspielen.

Die Spiele-Highlights in Halle 6

FIFA 19 bei EA

Battlefield 5 bei EA

Assassin's Creed Odyssey bei Ubisoft

Trials Rising bei Ubisoft

Tom Clancy's The Division 2 bei Ubisoft

Just Dance 2019 bei Ubisoft

Skull & Bones bei Ubisoft

Jump Force bei Bandai Namco

Soul Calibur 6 bei Bandai Namco



zurück

weiter

One Piece World Seeker bei Bandai Namco

Code Vein bei Bandai Namco

Ace Combat 7 bei Bandai Namco

Die Spiele-Highlights in Halle 7

Call of Duty: Black Ops IIII bei Activision Blizzard

Destiny 2 bei Activision Blizzard

World of Warcraft: Battle for Azeroth bei Activision Blizzard

Hearthstone bei Activision Blizzard

Heroes of the Storm bei Activision Blizzard

Overwatch bei Activision Blizzard

Diablo 3 bei Activision Blizzard

Starcraft 2 bei Activision Blizzard

Marvel's Spider-Man bei Sony

Déraciné (PSVR) bei Sony

Firewall: Zero Hour (PSVR) bei Sony

Dying Light 2 bei Techland

Game of Thrones bei Yoozoo Games

Die Spiele-Highlights in Halle 8

Fallout 4 bei Bethesda - leider nicht spielbar! Dafür wird es einige nette Community-Aktionen im Außenbereich zwischen Halle 7 und Halle 8 geben!

Rage 2 bei Bethesda

The Elder Scrolls: Blades (Mobile) bei Bethesda

Pro Evolution Soccer 2019 bei Konami

Forza Horizon 4 bei Microsoft

Ori and the Will of the Wisps bei Microsoft

Devil may Cry 5 bei Capcom (am Microsoft Stand)

Resident Evil 2 bei Capcom (am Microsoft Stand)

Biomutant bei THQ Nordic

Darksiders 3 bei THQ Nordic

Fade to Silence bei THQ Nordic

Generation Zero bei THQ Nordic

Die Spiele-Highlights in Halle 9

Super Smash Bros. Ultimate bei Nintendo

Super Mario Party bei Nintendo

FIFA 19 bei Nintendo

Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country bei Nintendo

Dark Souls Remastered bei Nintendo

Dragon Ball FighterZ bei Nintendo

No More Heroes: Travis Strikes Again bei Nintendo

Starlink: Battle for Atlas bei Nintendo

Shadow of the Tomb Raider bei Square Enix

Just Cause 4 bei Square Enix

Dragon Quest XI bei Square Enix

Life is Strange 2 bei Square Enix

Kingdom Hearts 3 bei Square Enix

Metro: Exodus bei Deep Silver

F1 2018 bei Deep Silver