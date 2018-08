Gamescom 2018: Lasset die Spiele beginnen

Köln Die Gamescom in Köln hat ihre Tore geöffnet. Zahlreiche Spieleschmieden zeigen ihre neuesten Werke. Wir stellen acht der wichtigsten Titel vor.

Der Fokus ändert sich dabei von Jahr zu Jahr. In den vergangenen Monaten rückte vor allem ein Phänomen ins Blickfeld: Spiele nach dem „Battle Royal“-Prinzip. Bei dieser besonderen Form des Multiplayer-Shooters, Fachfremde würden von einem Online-Ballerspiel sprechen, werden die Spieler zufällig auf einer Karte verstreut. Deren Grenzen schnurren im Laufe der Zeit immer weiter zusammen. Die Spieler müssen sich deshalb in Richtung des Kartenmittelpunktes bewegen und dabei Ausrüstungsgegenständen und Waffen einsammeln. Wer als längstes überlebt, gewinnt. Die Titel „Player Unknown’s Battlegrounds“ und „Fortnite“ sind die bekanntesten Vertreter dieses Genres und überrollen gerade die Kinder- und Jugendzimmer weltweit. Erst im Sommer erklärte der Publisher Epic Games, dass mehr als 100 Millionen Spieler aktiv Fortnite spielten – das wären 1,3 Prozent der Weltbevölkerung.

Gamescom in Köln : Ein neues Spiele-Zeitalter kündigt sich an

Die Messe startete – anders als in den Vorjahren – dieses Mal mit waschechten Weltpremieren. So kündigte THQ Nordic mit „Desperados 3“ beispielsweise ein Westernspiel an, bei dem der Spieler einen Revolverhelden aus der Gott-Perspektive steuert. Die Wahl des Genres gilt als äußerst gewagt, denn gerade fiebert die Szene einem anderen Western-Titel entgegen: „Red Dead Redemption 2“ von Rockstar Games (“Grand Theft Auto V“). Die Amerikaner schenkten sich den Messeauftritt in Köln gleich ganz.