Gamescom 2018 in Köln: Öffnungszeiten, Messeplan, Live-Stream und wichtige Infos

Tickets, Sicherheitscheck, Cosplayer : Alle Infos zur Gamescom auf einen Blick

Ein Besuch der Gamescom macht Spaß. Sie ist aber auch jedes Jahr wieder ein Abenteuer. Foto: dpa

Köln Die Gamescom öffnet wieder ihre Pforten. In den nächsten Tagen werden mehr als 350.000 Videospieler auf dem Kölner Messegelände erwartet. Alle Infos zur Messe gibt es hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Hecht

Langsam aber sicher nähert sich die Messe in Sachen Besucherzahlen und Ausstellungsfläche ihrem Maximum: Während es 2009 noch 245.000 Besucher waren, pendelt die Messe seit 2013 stets zwischen 340.000 und 355.000 Besuchern. Und das heißt auch 2018 wieder: endlos scheinende Warteschlangen, Taschenkontrollen und Tickets, die schneller ausverkauft sind, als Super Mario sein glückseliges "It's a me!" rufen kann.

Aber dafür hat sich auch das dazugehörige Gamescom City Festival etabliert und verwandelt die Kölner Innenstadt in eine große Party-Zone. Und während die Messe in diesem Jahr bereits am Samstagabend ihre Tore schließt, feiert Köln auch am Sonntag noch munter auf den Bühnen der Stadt weiter.

Gamescom 2018 - Öffnungszeiten

Schüler in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen dürfen sich 2018 freuen: Sie haben zur Zeit der Gamescom noch Sommerferien. Der Rest des Landes dagegen blickt einer normalen Schulwoche entgegen - und einem bereits ausverkauften Gamescom-Samstag. Zur Erinnerung: Der Gamescom-Sonntag ist gestrichen worden. Die Öffnungszeiten:

Dienstag, 21. August 2018, 9 bis 19 Uhr (Achtung: nur für Presse- und Fachbesucher!)

Mittwoch, 22. August 2018: 10 bis 20 Uhr (offen für alle)

Donnerstag, 23. August 2018: 10 bis 20 Uhr (offen für alle)

Freitag, 24. August 2018: 9 bis 20 Uhr (offen für alle)

Samstag, 25. August 2018: 9 bis 20 Uhr (offen für alle)

Gamescom 2018: Tickets und Preise

Je näher die Gamescom rückt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit noch an Tickets zu kommen. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen (16. August 2018) steht fest: Die Tickets für Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft, übrig bleiben nur noch Mittwoch und Donnerstag. Wichtig: Im Gegensatz zu den Vorjahren gibt es die Eintrittskarten für die Gamescom 2018 nur noch im offiziellen Online-Shop. Damit fällt auch Saturn als letzte Resterampe für Tickets flach. Positiv: Der Grau- und Schwarzmarkt mit überhöhten Preisen wird endlich eingedämmt.

Gamescom Ticket Preise im VVK

Tageskarte - 15,50 Euro

Tageskarte ermäßigt - 9,50 Euro

Tageskarte Kind (7-11 Jahre) - 7 Euro

Tageskarte Familie - 25,50 Euro

Gamescom Ticket Preise an der Tageskasse

Tageskarte - 18,50 Euro

Tageskarte ermäßigt - 11,50 Euro

Kinder von 4 bis 6 Jahren haben freien Eintritt. Zusätzlich gibt es übrigens noch eine "Pre-Entry"-Tageskarte, der am Mittwoch und Donnerstag exklusiven Einlass über den Eingang Süd und Nord gewährt. Kosten soll der Spaß 33,50 Euro.

Kurz vor Schluss sind die sogenannten Nachmittagstickets die einzige Möglichkeit noch reinzukommen. Da die ersten Gäste aus Erfahrung bereits zwischen 13 und 14 Uhr von der Messe verschwinden, werden danach neue Plätze frei – für Nachrücker. Die Nachmittagstickets gibt es vor Ort für 10 Euro, Einlass ist dann ab ca. 14 Uhr: Aber dafür muss man etwas Zeit mitbringen und besser etwas früher, als später kommen.

Sicherheitskonzept der Gamescom

Die tragischen Ereignisse der vergangenen Jahre haben auch die Gamescom-Veranstalter zur Einführung eines neuen Sicherheitskonzepts der Messe gezwungen. Grundsätzlich gilt: Da stärker kontrolliert wird, werden auch die ohnehin nicht zu vernachlässigenden Wartezeiten in den Schlangen vor der Messe erheblich länger ausfallen als bereits in den Vorjahren. Darum bitten die Veranstalter bereits im Vorfeld darum, möglichst wenige Taschen und Rucksäcke mit auf das Gelände zu bringen. Also: Die Camping-Ausrüstung und die großen Koffer bleiben also zu Hause. Und ja, das muss man sagen, weil man alles schon auf der Gamescom gesehen und erlebt.

Wichtige Infos für Gamescom Cosplayer

Für Fans schriller Verkleidungen gibt es indes gute Neuigkeiten: Cosplayer können auch 2018 wieder gesonderte Eingänge mit geschultem Sicherheitspersonal für den Sicherheits-Check der mitgebrachten Requisiten nutzen. Laut ersten Infos befinden sich diese Eingänge bei Halle 11 und am Eingang Nord. Wenn den Sicherheitsleuten irgendetwas nicht passen sollte, werden die Waffen natürlich nicht weggeschmissen, sondern können an gesonderten Garderoben abgegeben und nach dem Verlassen der Messe wieder abgeholt werden.

Foto: afp 13 Bilder Gamescom 2017 - Cosplayer in ihre tollen Kostümen

Der Veranstalter bittet aber darum folgende Regeln einzuhalten, die man auch auf der Seite der Gamescom unter Cosplay-Village nachlesen kann:

Erlaubt: Waffenimitationen aus Schaumstoff, Gummi, Pappe, Weichmaterial, LARP-Waffen, Funktionslose Bögen ohne echte Sehnen bis max. 1,50 m und Köcher mit Pfeilattrappen, Waffenimitate und Stäbe aus einer Kombination Holz/Plastik/Weichmaterial (wenn der Holzanteil nicht überwiegt), Wurfwaffen aus weichen, biegsamen Materialien ohne festen Kern, sowie Reitgerten unter ein Meter Länge.

Nicht erlaubt: Softair/Paintball- und Gotcha-Waffen (auch wenn diese nicht mehr funktionsfähig sind), Schreckschuss- und Gaspistolen, echte Munition, Pyrotechnik, Explosivkörper und Feuerwerk, Wurfwaffen (z.B. Wurfsterne, Wurfpfeile, Wurfmesser usw.), Hieb- und Stichwaffen (unabhängig ob mit scharfer oder stumpfer Klinge), echte Schwerter und Dekowaffen, Nunchakus, Pfeile aller Art, unabhängig vom Material, Stäbe oder Rohre aus Holz, Metall, Fiberglas oder Hartplastik, Reitgerten über ein Meter Länge, Handpeitschen aller Art, Tanto Messer und Dekosäbel.

Cosplayern, die sich unsicher sind, ob ihr Kostüm oder Waffenimitat getragen werden darf, bietet der Veranstalter an, das vorab zu prüfen. Hierfür kann ein Foto an gamescom@visitor.koelnmesse.de zur Prüfung gesendet werden.

Gamescom Hallenübersicht: Wo finde ich was?

Alte Gamescom-Hasen können beruhigt sein: Viel ändert sich auch 2018 nicht. Die "großen" Publisher behalten meist ihren Stammplatz in den Hallen. Wichtig für Gamescom-Besucher sind die Hallen 5 bis 10: Hier findet man die meisten Spiele. Zwischen den Hallen 6 und 7, Hallen 7 und 8, sowie Hallen 9 und 10 kann man frische Luft schnappen oder auf jede Menge Imbissstände (mit überteuerten Preisen) zurückgreifen. Den größten "Neu"-Auftritt leistet sich in diesem Jahr Epic Games: Dank der ungebrochenen Popularität von Fortnite gönnt sich der Hersteller einen großen Auftritt in der Entertainment Area (Halle 8) sowie natürlich auch in der Merchandise-Halle 5.2. Auch wichtig: Der Eingang Süd wurde umgestaltet. Die "Treppen" gibt es nicht mehr.

Hier die Übersichtskarte:

Halle 5: Fanshop Area und Cosplay Village

Das Shopping-Eldorado auf Ebene 2 von Halle 5 (Obergeschoss, gleich am Boulevard) bietet große Shops und kleine Merchandise-Stände (insgesamt 80 Aussteller): Mangas, DVDs, Blu-rays, Comics, Figuren, Plüschis, Cosplay-Klamotten und hochwertige Sammler-Schmuckstücke sind nur ein Bruchteil dessen, was die unzähligen Stände zu bieten haben. Besonders heiß begehrt sind die offiziellen Stores von Blizzard, Ubisoft und Square Enix. Tipp: Bargeld mitbringen, denn nicht jeder Shop unterstützt Kredit- und Bankkarten. Und: Die Fanshop-Areas besucht man am besten erst am Ende des Messetages. Sonst schleppt man die Goodies den ganzen Tag mit.

Der Hallenplan zur Gamescom Foto: Köln Messe

Wenn man schon in Halle 5 ist: Im Untergeschoss (Ebene 1) findet man die großen PC-Profis wie Alternate, Razer, Webedia Gaming, esports.com und den obligatorischen Stand der Bundeswehr.

Halle 6: Die großen Dritthersteller

Die Riesen EA (FIFA 19, Battlefield V, Anthem), Ubisoft (Assassin's Creed Odyssey, Trials Rising, The Division 2, Starlink) und Bandai Namco Entertainment (Soul Calibur VI, Jump Force, One Piece World Seeker) haben dort ihre Stände. Konami dürfte sich ebenfalls hier wiederfinden: Wer Lust auf eine Runde Pro Evolution Soccer hat, schaut vorbei.

Halle 7: Das Königreich von Sony und Blizzard

Eine Halle, zwei Giganten der Gaming-Branche: Sony hat einen ganzen Haufen cooler neuer Spiele, viele davon exklusiv für die PlayStation 4 mit im Gepäck. Das Highlight: Marvel's Spider-Man. Außerdem dürfen sich Besucher auf einen großen VR-Stand freuen - wer bislang noch keine PlayStation VR-Brille gekauft hat, kann hier sicher Probe zocken.

Der Blizzard-Stand inklusive der riesigen Bühne ist von der Gamescom kaum mehr wegzudenken - und immer wieder für eine Überraschung gut. Was dort in diesem Jahr enthüllt wird, ist natürlich noch ein Geheimnis. Traditionell nutzt Blizzard die Gamescom aber sehr gerne für die Präsentation neuer Spielinhalte für die Dauerbrenner Overwatch, World of Warcraft und Co.

Abseits davon findet ihr in Halle 7 unter anderem ASUS, Techland (Dyling Light 2), Travian Games und Yoozoo Games.

Halle 8: Microsoft und PC Gaming (Fortnite!)

In Halle 8 findet man neben dem großen Microsoft-Stand die Messe-Auftritte von Wargaming Europe, THQ Nordic, Astragon, Epic Games und der Kalypso Media Group. Wer eine Runde durch die neuesten Xbox-Games drehen will (Forza Horizon 4), packt sich Halle 8 groß auf die To-Do-Liste.

Wer die Capcom-Highlights "Devil may cry 5" und das famose "Resident Evil 2"-Remake sucht, ist hier ebenfalls richtig - beide sollen laut ersten Infos in den Microsoft-Stand integriert sein.

Last but not least erobern die Jungs von Epic Games mit "Fortnite" die Halle 8 - eine Premiere auf der Gamescom.

Halle 9: Willkommen im Nintendo-Land

Dank der anhaltenden Popularität der Nintendo Switch dürften die Japaner auch 2018 im Fokus der Messe stehen - der Stand ist bekanntermaßen immer extrem voll und schreit mal wieder nach einer Expansion. Nebenbei versammeln sich hier auch Square Enix und Deep Silver. Cool: Square Enix errichten eine riesige Maya-Pyramide, passend zum Setting des neuen "Tomb Raider".

Wie üblich findet ihr am anderen Ende der Halle den riesigen eSport-Bereich der ESL/Turtle Entertainment.

18 Bilder Gamescom 2018 - die besten Spiele auf einen Blick

Halle 10: Indie-Arena, Retro-Games und Cosplay Village

Halle 10 ist in zwei Geschosse aufgeteilt: Im Untergeschoss findet ihr neben dem Publikumsmagnet "Let's play meets Gamescom" auch den "Indie Arena Booth" und das "Jugendforum NRW".

Für Gamer interessant ist das Indie-Programm: Bereits 2017 wuchs das Indie-Gelände von 600 auf stolze 1000 Quadratmeter. Die Garantie dort mal selbst Hand anlegen zu dürfen, ohne sich dabei mehrere Stunden in eine Schlange einreihen zu müssen, ist hoch. Nebenbei dürft ihr meist mit den Entwicklern selbst quatschen, Kritik anbringen und einige tolle Gespräche führen – ein ganz anderes Feeling, als in den eher verschlossenen Ständen der großen Publisher. Übrigens finden sich hier nicht selten auch einige echte Mehrspieler-Highlights. Unbedingt mal ausprobieren.

Das Obergeschoss in Halle 10 bietet einen weiteren Stand mit Pflichtbesuch-Stempel: Auf dem Jahr für Jahr immer größer expandierten Retro-Stand gibt es Eindrücke aus der Zeit, in der die Pixel laufen lernten. Hier könnt ihr euch an alten Konsolen austoben (eine Runde Super Mario Kart geht immer), Flippergeräte bespielen oder große Augen auf die teils jahrzehntealten Videospiel-Schätze in unzähligen Vitrinen werfen. Nebenbei lauscht ihr einigen interessanten Vorträgen.

Das Cosplay-Village bietet euch drei unterschiedliche Foto-Ecken, den Zeichengarten als Treffpunkt und temporare Wirkungsstätte talentierter Mangaka und Illustratoren, sowie die "Cosplay Schmiede" als Ort um an eurem Outfit zu feilen und dieses eventuell sogar reparieren zu lassen. Nebenbei dürft ihr euch auf zahlreiche Wettbewerbe und Aktionen freuen.

Ebenfalls im Obergeschoss vertreten ist das Family & Friends Konzept, welches vor allem Familien mit Kindern die Möglichkeit geben soll, in ruhiger und kindgerechter Atmosphäre eine Auszeit vom Messetrubel zu nehmen. Beim Gamescom Campus wird währenddessen über Themen wie Jugendschutz, Medienkompetenz und Karrierechancen in der Branche debattiert.

Gamescom City Festival 2018 mit Kettcar

Tradition verpflichtet: vom 24. bis zum 26. August (Freitag bis Sonntag) erobert das Gamescom City Festival die Kölner Innenstadt. Zu den Highlights der diesjährigen Ausgabe gehören Top-Acts wie "Fünf Sterne Deluxe" und "Kettcar", sowie mal wieder einige kölsche Urgesteine wie "Kasalla" und "Cat Ballou". Mehr dazu findet ihr unter diesen Link.

Gamescom Live Streams 2018

Wer nicht dabei sein kann, aber dennoch einen Blick auf die Gamescom 2018 riskieren will, der kann dies in den zahlreichen Live-Streams auf Twitch und auf Youtube tun. Zu den populärsten Streaming-Angeboten zur Gamescom gehören sicherlich EA und Blizzard - beide Big Player präsentieren im Rahmen der Gamescom meist weltexklusiv neue Inhalte. Sony und Playstation sowie Xbox und Microsoft und Nintendo übertragen ebenfalls per Twitch Neuigkeiten.