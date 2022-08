The Devil in Me (Halle 7)

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Release: November 2022

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One

The Devil in Me bildet den Abschluss der Dark Pictures-Reihe. Im Finale der beliebten Serie begleitet der Spieler eine Gruppe Jugendlicher, die in die Hände eines wahnsinnigen Serienkillers gerät. Nur mit den richtigen Entscheidungen kann es gelingen, alle Charaktere lebend aus der „Mörderburg“ zu befreien.