Games zu Weihnachten Diese Spiele gehören auf jeden Wunschzettel

Kaum ein Entwickler mixt so viele Medien in ein Spiel wie die Finnen bei Remedy Entertainment. Alan Wake 2 enthält Buchseiten, Fernsehwerbespots, Radiosendungen, eine Mini-Mystery-TV-Serie, eine Talkshow und ein Musical. Und das alles eingebettet in einen „Akte X“-artigen Horror-Thriller, der in diesem Jahr auch gleich noch die Grafik-Messlatte ein gutes Stück höher setzt. Denn Licht und Schatten werden in diesem Spiel maximal realistisch und damit gruselig in Szene gesetzt.