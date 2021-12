Games unterm Baum : Fünf Ideen für PC-Spiele als Weihnachtsgeschenk

Düsseldorf Computerspiele sind wundervolle Geschenke: Für nahezu jeden Geschmack gibt es passende digitale Spielwelten. Fünf davon sind ganz besondere Empfehlungen - und digital verschenken lassen sie sich auch.

Ob nun zu Weihnachten, zum Geburtstag oder einfach nur so: Computerspiele sind tolle Geschenke. Für jeden Spielgeschmack und jedes Alter gibt es da etwas. Doch im Laden stehen die Spiele immer seltener, immer mehr Titel werden digital gekauft. Aber auch hier lässt sich mit nur ein paar Klicks das digitale Geschenk schnüren - und dem Freund oder der Partnerin in die Hände zu drücken.

Besonders die Plattform Steam macht es Schenkwilligen einfach: Ist über die Suchfunktion das Spiel gefunden, landet es mit einem Klick im Warenkorb. Von hier aus gibt es die Option „Als Geschenk kaufen“. Nun muss nur noch der Name des Glücklichen aus der Steam-Freundesliste ausgewählt werden und voilà - das Geschenk landet in seiner oder ihrer digitalen Spielebibliothek. Beim Anbieter GOG geht es ähnlich. Hier heißt die Option „Diese Bestellung verschenken“.

Wer vorausplanen will, kann sogar ein Datum festlegen, wann das Geschenk in der Bibliothek des Freundes oder der Freundin auftauchen soll - praktisch. Und wer noch ein paar Ideen braucht, findet hier fünf Empfehlungen, die sich als Präsent ganz besonders gut eignen, ob nun als digitales Geschenk oder ganz klassisch eingepackt unterm Baum.

Zeitfresser für Bildschirmstrategen „Age of Empires 4“ ist die neueste Fortsetzung der berühmten Strategiespielreihe, die ihre Ursprünge in den 90er-Jahren hat. In zeitgemäßer Grafik treten hier acht historische Fraktionen gegeneinander an: Von den Franzosen über das Heilige Römische Reich bis zu den Mongolen. Jede dieser Kulturen besitzt einen ganz eigenen Spielstil, der gemeistert werden will.