Amazon, Activision und Larian Nach Osten, stets nach Osten

Amazon Games geht in Rumänien keine langen Wege und akquiriert mit Cristian Pana den ehemaligen Managin Director von Ubisoft Romania. Er hat an Tom-Clancy-Titeln, aber auch Far Cry, The Crew und Avatar mitgearbeitet. Die Studioleitung von elsewhere hat Activision noch nicht bekannt gegeben, doch im Team sollen bereits Entwickler sein, die an The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk und mehr gearbeitet haben. Larian’s Studioleitung wird Urszula Jach-Jaki übernehmen. Jach-Jaki hat zuletzt bei gog.com im Management gearbeitet, dürfte also entsprechend gut vernetzt sein.