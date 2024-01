Final Fantasy, Frostpunk und Co. Auf diese Games freuen wir uns im Jahr 2024

Unzählige Male schon ist der Erste Weltkrieg Schauplatz in einem Computerspiel gewesen. Doch War Hospital will dem Spieler eine erfrischend andere Rolle geben. Anstelle von Soldaten gilt es, die Sanitätsstaffel in die Schlacht zu führen: Leben retten, anstatt sie zu nehmen. Dem Vorschau-Material zufolge dürfte War Hospital vermutlich bei Spielen wie This War of Mine und Frostpunk abgeschaut haben, erinnert in seiner Optik zudem an Company of Heroes. Mit spärlichen Ressourcen und wenig Personal wird der Spieler vermutlich regelmäßig mit moralischen Entscheidungen konfrontiert werden. Welchen Patienten retten wir, welchen werden wir sterben lassen müssen. Ob diese Entscheidung über eine rein taktische und Ressourcen getriebene hinausgeht, zeigt sich am 11. Januar 2024.