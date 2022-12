Preisverleihung Game Awards 2022 – das sind die besten Spiele des Jahres

Dabei gingen vor allem die beiden Spiele „Elden Ring“ und „God of War Ragnarök“ als große Gewinner hervor. So wurde „Elden Ring“ vor unter anderem „A Plague Tale: Requiemals“, „Horizon Forbidden West“, „Stray“ und eben „God of War Ragnarök“ als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet. Zudem konnten sich die Macher von From Software über die Awards Best Game Direction, Best Art Direction und Best Role Playing freuen. Die meisten Preise heimste jedoch „God of War Ragnarök“ ein. Der neuste Ableger der Action-Adventure-Reihe kommt auf insgesamt sechs Auszeichnungen, darunter Best Narrative, Best Performance und Best Score and Music.