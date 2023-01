“Forspoken“ im Test Warum das Action-RPG trotz kleiner Macken Spaß macht

Zwischen den Story-Kapiteln kehren wir immer wieder in die Stadt Cipal zurück, aber auch dort fehlt es an Nebenaufgaben und Rätseln. Die Bewohner sind nicht sehr gesprächig und so ziehen wir uns immer wieder in eine der Pilgerzufluchten zurück, um zu rasten oder neue Gegenstände herzustellen. Damit der Spieler sich nicht völlig isoliert fühlt, tauchen auf der Karte immer wieder Katzen-Monumente auf. Dort begegnen Frey geheimnisvolle Samtpfoten, die sich zähmen lassen und uns anschließend in den Zufluchten besuchen. Eine charmante Idee, die in der trostlosen Welt für etwas Abwechslung sorgt.