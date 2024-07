Probleme mit VRR und Adaptive Sync Was gegen flackernde Oled-Monitore hilft

Um das Flackern ganz loszuwerden, sollte die Bildrate möglichst konstant sein und möglichst nah an der maximalen Wiederholrate des Monitors liegen. Da es unrealistisch ist, in anspruchsvollen Spielen konstant 240 Bilder pro Sekunde zu erreichen, hilft es also nur, den Monitor nach oben zu begrenzen. Reduzieren wir dann noch die Einstellungen im Spiel ein bisschen, sodass wir mit der Bildrate nah an die 120 herankommen, ist das Flackern verschwunden. Wer mit seinem System nicht an die 120 Bilder pro Sekunde herankommt, oder nicht bereit ist, die Einstellungen entsprechend zu reduzieren, kann den Monitor auch weiter herunterregeln, auf 100 oder 60 Hz.