“Final Fantasy XIV: Dawntrail“-Preview Ein Märchen von Panflöten und Pictomancern

Wer die Tropenwelt der Biosphäre in Potsdam betritt, fühlt sich in eine völlig fremde Welt versetzt. Zwischen Palmen, Orchideen und Kaffeesträuchern zirpen und zwitschern zahlreiche Vögel und Insekten, begleitet vom rhythmischen Plätschern tropischer Wasserfälle. Die perfekte Location, um eine Horde Journalisten und Content-Creator in die Welt von Tural zu entführen. Denn Ende Mai hatten wir die besondere Möglichkeit, im Rahmen eines exklusiven Events hinter die Kulissen von „Final Fantasy XIV: Dawntrail“ zu schauen. Nachdem wir bereits beim Fan Festival in London einen ersten Blick auf die neue Erweiterung erhaschen konnten, durften wir dieses Mal selbst an die Konsolen. Und auch Produzent Naoki „Yoshi-P“ Yoshida stellte sich erneut den Fragen der Medienvertreter.