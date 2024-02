„Final Fantasy VII Rebirth“-Preview Nur mal kurz die Welt retten

Nicht nur das überraschende Großstadtflair von Kalm und die Ausmaße der Weltkarte unterscheiden sich vom originalen „Final Fantasy VII“. An einigen Stellen tauchen neue Charaktere auf, an anderen Stellen deuten die Entwickler schon früh an, wie sich die Handlung entwickeln könnte. Ein Zoom auf das Gesicht eines Shinra-Soldaten in Nibelheim, ein verkrampftes Gespräch zwischen Cloud und Tifa - hier und da tauchen kleine Hinweise auf. Grobe Abweichungen von der Original-Story, wie sie von vielen Spielern des ersten Teils kritisiert wurden, haben wir jedoch nicht gefunden. Es zeichnet sich also (noch) nicht ab, dass Square Enix die Handlung grundlegend verändern könnte.