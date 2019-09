Erscheint am 27. September : „FIFA 20“ entdeckt den Straßenfußball wieder

Erscheint am 27. September

Durchlässige Abwehr: Stürmer haben es in «Fifa 20» etwas leichter als im Vorgänger.

Berlin Jedes Jahr ist Weihnachten. Und jedes Jahr kommt ein neues „FIFA“-Spiel für Fußballfans. Auf dem Rasenplatz hat sich kaum etwas geändert - allerdings wird jetzt auch abseits davon gekickt.

Das Prinzip kennen Fans der „FIFA“-Reihe noch aus „FIFA Street“, das zuletzt 2012 erschien. Allerdings hat „Volta“ einen realistischeren Ansatz: Die Zeiten, in denen man mit Tricks einen unhaltbaren Schuss aufladen konnte, sind vorbei. Der neue Modus spielt sich sehr ähnlich dem „FIFA“-Grundspiel, allerdings deutlich schneller.

Tattoos und Outfits nach Wahl

Vor allem optisch ist jedoch alles anders: Statt 22 Mann stehen zwischen sechs und zehn Frauen und Männer auf dem Platz. Die Spielorte reichen von dem Dach eines Wolkenkratzers in Tokio bis hin zu einer Halle in Berlin. Die Spielerinnen und Spieler sind von Kopf bis Fuß individualisierbar, inklusive Outfit und Tattoos, von denen sich über die Zeit immer mehr freispielen lassen.

In diesem neuen Modus findet auch die Story-Kampagne von „FIFA 20“ statt. Die Spieler starten mit einem selbst gestalteten Charakter, der sich in der Straßenfußball-Szene beweisen will. Dabei ist man auch für das Team-Management zuständig: Nach jedem Sieg kann ein neuer Spieler des gegnerischen Teams für die eigene Mannschaft rekrutiert werden, wobei man genau auf die Synergien der neuen Mitglieder achten sollte.