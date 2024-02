“Enshrouded“ im Test Wie ein Phönix aus dem Nebel

Man nehme eine Prise „The Elder Scrolls: Skyrim“, eine wenig „The Legend of Zelda“ und würze die Mischung mit einer ordentlichen Portion „Valheim“ und schon bekommt man „Enshrouded“. Dieses Rezept liest man aktuell häufiger, wenn es um das deutsche Sandbox-Game geht. Doch was so einfach klingt, funktioniert in der Praxis nicht wirklich. Denn die hessische Survival-Hoffnung ist viel zu vielschichtig, um sie mit Genre-Konkurrenten der letzten Jahre zu vergleichen. Das bedrückende Miasma-System, die liebevoll gestaltete Welt und der optionale Koop-Modus machen „Enshrouded“ zu einem ganz besonderen Erlebnis, das über 100 Spielstunden verspricht.