„Dune: Spice Wars“ : Arrakis, Fremen, Atreides und Harkonnen - neues Spiel zum Wüstenplaneten

Berlin Arrakis, Wüstenplanet, Heimat des Spice - die Geschichte des mystischen Wüstenplaneten, galaktischer Ränkespiele und handfester Kriege im Sand lässt die Herzen der Fans schneller schlagen. Jetzt gibt es ein neues Spiel zu der Saga.

Mit „Spice Wars“ ist nun das neueste Videospiel im „Dune“-Setting in den Early Access gegangen. „Spice Wars“ ist ein klassisches Globalstrategiespiel. In 4X-Marnier wird erkundet (explore), Herrschaftsgebiete ausgedehnt (expand), Ressourcen ausgebeutet (exploit) und Gegner ausgelöscht (exterminate). Soweit so gut, passt ja zum Szenario vom Kampf um die Wüstenwelt mit ihrem mystischen Gewürz namens Melange, dass unter anderem interplanetarische Weltraumreisen ermöglicht.