Probleme mit DLSS und FSR Finger weg von Upscalern in Dragons Dogma 2

In der offenen Spielwelt, in der die Grafikkarte an ihr Limit kommt, sollten die Upscaler eigentlich ihre Wirkung entfalten. Das passiert aus bislang unbekannten Gründen aber nicht. Stattdessen wird das Bild unnatürlich verwaschen und unscharf, selbst im Quality-Mode von FSR und DLSS. So als ob der Upscaler gar nicht hochskaliert. Hinzukommt, dass auch die Zahl der Bilder pro Sekunde kaum bis gar nicht ansteigt. Capcom hat zumindest für die Bildqualität Besserung in einem Patch in „naher“ Zukunft versprochen. Ob das auch auf den nicht vorhandenen Performance-Gewinn zutrifft, bleibt abzuwarten.