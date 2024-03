Dragon's Dogma 2 Alles wie immer – nur besser

Wie schon im ersten Teil erwartet Spieler eine riesige offene Spielwelt, in der hinter gefühlt jeder Ecke entweder viele kleine oder ein sehr großes Monster warten. Als der sogenannte Arisen, ein von einem Drachen auserkorener Held, gilt es, Abenteuer zu bestehen und die Welt zu beschützen. So weit, so üblich.