Diablo IV Beta angespielt Es knirscht im Höllengetriebe

Christian Albustin: Innovation – Fehlanzeige Als vor knapp 23 Jahren Diablo II erschien, war der Kampf gegen die Heerscharen der Hölle ein harter und langwieriger. Spiele waren damals so, die Einstiegshürde selten niedrig. Man kämpfte sich halt durch und das gute Gefühl, etwas geleistet zu haben, winkte am Horizont. Inzwischen hat sich bei den meisten Entwicklern das Credo durchgesetzt: einfach zu lernen, schwierig zu meistern. Der Einstieg soll viele Spieler abholen, an die Spitze schaffen es halt nur die hartnäckigsten. Bei Spielern kommt das in der Regel gut an. Man möchte sich von Anfang an mächtig fühlen und sich erst später mit den Feinheiten zur Maximierung beschäftigen. Diablo IV jedoch kümmert sich darum nicht. Die ersten Spielstunden, die Spieler mit Vorabzugang am Wochenende ausprobieren konnten, waren vor allem zäh und trist.