Diablo 4 Saison im Rückblick Hirn aus, Maus an, Tunnelblick

Was also tun, wenn am 17. Oktober Diablo 4 an mein Starfield-Raumschiff anklopft und verkündet, dass die Höllen-Galeere wieder losfährt und noch geistige Zombies zum Paddeln gesucht werden? Denn irgendwie hat es ja Spaß gemacht. Und eigentlich würde ich gerne eine andere Charakterklasse ausprobieren. 100 Level lang habe ich Gegner nur mit meiner Totenbeschwörerin zurück ins Jenseits geschickt. Die meiste Zeit davon mit der immer gleichen – weil effizienten – Mechanik. Mit „frischem“ Wind in die nächste Saison – ich befürchte, ich werde mich darauf einlassen.