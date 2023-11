Alan Wake und Control Geschwärzt und streng geheim – Was das Remedy-Universum ausmacht

An einer Wand in der U-Bahn in Alan Wake 2 steht: „In einer Horrorgeschichte fragt das Opfer immer wieder nach dem Warum. Aber es kann keine Erklärung geben. Und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Rätsel ist das, was uns am längsten in Erinnerung bleibt.“ Das zeigt nicht nur, wie wichtig es ist, auf die Details in dem Spiel zu achten. Gegenstände und Orte der Macht werden oft mit pseudowissenschaftlichen Unterlagen dokumentiert, in denen in der Regel immer etliche Worte geschwärzt sind.