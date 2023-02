Das Jahr 2006 Als Games erst so richtig erfolgreich wurden

Unter den 50 meistverkauften Games auf Konsole oder PC seit 1980 (Quelle: Wikipedia) sind 37 Stück ab 2006 erschienen. Mit knapp 1,6 Mrd. verkauften Einheiten machen sie 80 Prozent des zahlenmäßigen Erfolgs aus. Die Hersteller von PC- und Konsolentiteln haben damit in den vergangenen 16 Jahren viermal mehr Reichweite erzielt als in den 26 Jahren davor, gemessen an den erfolgreichsten und damit bekanntesten Titeln. Vor 2006 gab es immer mal einen größeren Titel pro Jahr, aber nie mehrere oder gleich fünf auf einmal. Ab 2006 war das die Regel.